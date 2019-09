Dionisio Vélez otro exalcalde de Cartagena investigado en Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo; la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Martha Rodríguez, y el supervisor del contrato de interventoría del DADIS, Javier Martínez, por presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la Ciudad Heroica.



Durante la alcaldía de Vélez Trujillo se habrían invertido $100.000 millones para la construcción de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, y que debían beneficiar a más de 470.000 habitantes, pero las obras hoy se encuentran en el abandono.

El exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, es otro de los exfuncionarios públicos de Bolívar hoy en la mira de los entes de control, que en los últimos días han revelado varios hechos de corrupción en la ciudad.



El Ministerio Público investiga al exalcalde Vélez Trujillo por la presunta omisión en la vigilancia y control del proyecto de construcción y adecuación de la Red Hospitalaria de Cartagena, lo que hoy afecta la debida prestación del servicio público de salud a los sectores más vulnerables de población.



La falta del exmandatario fue calificada por el Ministerio Público en el

pliego de cargos como grave, a título de culpa.

investiga al exalcalde Vélez Trujillo por la presunta omisión en la vigilancia y control del proyecto de construcción y adecuación de la Red Hospitalaria de Cartagena

A la directora del Departamento Distrital de Salud, de la época, la Procuraduría le formuló tres cargos, por presuntamente no contar con estudios y diseños previos completos, licencias urbanísticas y concepto técnico del Ministerio de Salud y Protección Social.



También la investigan por que supuestamente no tomó decisiones correctivas, una vez se evidenciaron fallas en la construcción, y que hubiera consignado en un documento oficial, situaciones que al parecer no correspondían a la realidad del proyecto.



Las presuntas faltas de la entonces directora fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima y dolo.



A Javier Martínez le fueron imputados dos cargos. Uno por que no habría presentado informes de seguimiento a las obras, en los que debió advertir presuntas fallas e incumplimientos alertados por la supervisión.



En el segundo cargo se le cuestiona una presunta extralimitación de funciones al suscribir documentos del proceso contractual, sin que estuviera supuestamente facultado para ello.



Las presuntas faltas disciplinarias de Martínez Santos fueron calificadas como gravísimas y grave, cometidas al parecer a título de culpa gravísima.



