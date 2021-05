Homenajes a Diomedes Díaz serán con lanzamiento musical en Valledupar

Rodeada de pétalos de rosas rojas, claveles blancos y amarillos luce la tumba del célebre cantante de música vallenata Diomedes Díaz.



Las flores simbolizan la letra de la canción 'Dos Claveles’ donde el artista plasmó sus versos y poesía al ritmo de un buen acordeón, inspirado por el amor que le profesaba su primera esposa, Patricia Acosta.



“Oiga señor jardinero por favor, véndame un ramo de claveles fresquecitos, yo le agradezco que me de los más bonitos, que por el precio no se vaya a preocupar, si usted supiera a quien se los voy a llevar, posiblemente me los podría regalar”, dice uno de los versos de la canción.



(Además: Los ojos ciudadanos puestos en un acueducto para los Montes de María)

(En contexto: Hoy es el estreno de ‘Orgullosa’, en la voz de Diomedes Díaz)





“Quisimos homenajearlo con las flores que más le gustaba y que tienen un significado especial en su legado musical”, comentó Elver Díaz, hermano del cantante.



Al cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, donde fue enterrado el cantautor, se harán presente este jueves, algunos familiares y amigos para brindarle una serenata con motivo del natalicio 64 del ‘Cacique de La Junta’, como también es conocido el artista.



“A él le gustaba mucho la música de ranchera. Interpretarán las canciones ‘Pero sigo siendo el rey’ y ‘Las mañanitas’, que tanto le gustaban”, sostiene su hermano.



(Además: Nuevo horario de toque de queda y ley seca en Sincelejo)

A Diomedes cuando estaba preso solo lo podían visitar personas más cercanas. Muchos artistas llegaron hasta la cárcel y le llevaron regalos... FACEBOOK

TWITTER

Como parte del tributo póstumo, se realizará esta noche un concierto virtual denominado ‘Día Mundial del Diomedismo’, el cual se emitirá a través de la plataforma Passline, que tendrá como escenario ‘La casa de Mamá Vila’, madre del ídolo musical.



En el evento, participarán algunos compositores y miembros de la familia Díaz, quienes recrearán las anécdotas y vivencias del cantautor vallenato.



“Diomedes cuando estaba preso solo lo podían visitarlo las personas más cercanas. Muchos artistas llegaron hasta la cárcel y le llevaron regalos. Sin embargo, algunos no pudieron hacerlo porque decía que iban a chismosear”, recuerda entre risas Díaz.



(Le puede interesar: En Sucre las madres comunitarias no se quieren vacunar)

Desde la semana pasada, muchos familiares, amigos y fanáticos del artista, empezaron a sonar su música en los alrededores de Valledupar.



Uno de los temas más sonados, es 'Orgullosa’ un merengue vallenato, del cantautor guajiro, José Vicente ‘Chente’ Munive, grabado por Diomedes en 1987 con el rey vallenato Gonzalo ‘Cocha’ Molina.



La canción hace parte del repertorio del reciente álbum que acaba de lanzar Sony Music, casa disquera tradicional del cantante, para preservar la memoria del ‘Cacique de La Junta’.



(Lo invitamos a leer:

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Más noticias en Colombia

$90 mil millones para atender erosión fluvial que amenaza a Salamina

Trabajadores no permiten entrada a la refinería de Barrancabermeja