Debido a recurrentes actos vandálicos, la Alcaldía de Valledupar decidió retirar la escultura del cantante Diomedes Díaz para realizar pequeñas restauraciones.



El actual alcalde, por medio de sus redes sociales, hizo un llamado de atención a la comunidad: “Necesitamos más cultura ciudadana para que todos, propios y visitantes, podamos seguir disfrutándolas”.

Valledupar es la ciudad que más tributo le ha rendido a sus tradiciones y juglares vallenatos. Sin embargo, desde hace varios días se vienen dando ataques a las esculturas de los exponentes musicales que simbolizan el legado cultural de dicho territorio.



(Puede interesarle: Vendaval dejó sin luz a pueblos palafitos de la Ciénaga Grande).



De hecho, al monumento en honor a Jorge Oñate, inaugurado durante el reciente Festival de la Leyenda Vallenata, le robaron el Grammy Latino que sostenía en su mano derecha.

Facebook Twitter Linkedin

En este estado se encuentra la escultura de Jorge Oñate. Foto: Archivo Particular

La intención de estos mensajes es que la gente reflexione sobre la importancia de estas esculturas. La comunidad también debe preservar y defender lo que tiene FACEBOOK

TWITTER

A la escultura de Diomedes, por su parte, ubicada en el parque La Provincia, le robaron la cadena y medalla original que tenía en el cuello.



En respuesta a esto, el alcalde de Valledupar decidió tomar medidas drásticas. No solo se trata de la estatua sino de la destrucción de un patrimonio cultural que ha tenido inversiones millonarias.



(Siga leyendo: Agresor de menor de edad en colegio de Caldas no afrontaría ninguna sanción).



“A los monumentos se les hará un mantenimiento. La intención de estos mensajes es que la gente reflexione sobre la importancia de estas esculturas. La comunidad también debe preservar y defender lo que tiene”, destacó Mello Castro, alcalde de Valledupar.



Por esta razón, el homenaje al cacique de la junta hecho de bronce no estará disponible para ni para los ciudadanos, ni para los visitantes.

💯Iniciamos el proceso de restauración de las esculturas de Diomedes Díaz, Jorge Oñate e Iván Villazón ubicados en el parque La Provincia; por eso nos vimos en la necesidad de retirar algunas de los monumentos de la ciudad. pic.twitter.com/v4p4yB9UyE — Mello Castro (@MelloCastroG) May 10, 2022

“Lo que necesitamos es incentivar la cultura ciudadana de todos los habitantes que vengan a visitar los monumentos de talla nacional”, agregó el alcalde de Valledupar.



(No deje de leer: El pueblo colombiano que se detiene 90 minutos para ver jugar a Luis Díaz).



Entre tanto, las esculturas de Kaleth Morales, Peter Manjarrés y la bicicleta de Carlos Vives también serán intervenidas por la Alcaldía.

Más noticias

Papá de Luis Díaz explica cómo terminó en una foto con Federico Gutiérrez

Silvestre Dangond presenta artísticamente a su hijo Monaco

Procuraduría suspende al alcalde de Ibagué por participación en política

Valledupar potenció economía y turismo con retorno del Festival Vallenato

Con becas, 194 niños fortalecieron sus habilidades musicales y digitales

Tendencias EL TIEMPO