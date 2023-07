Joaquín Guillén, exmánager y entrañable amigo del célebre cantante de música vallenata, Diomedes Díaz, fue víctima de otro atraco en Valledupar.



El asalto se registró en el barrio Cañaguate de la capital del Cesar, minutos después de comprar un chance relacionado con los números de suerte 1625 (día de la virgen del Carmen y día del entierro de Diomedes) y 1622 (día de la virgen del Carmen y día en que murió Diomedes), que le reveló ‘El Cacique’ de La Junta, a través de un sueño el año pasado.



En siete ocasiones ha sido víctima de robo

“Como estamos en el mes de la virgen del Carmen (a quien la arista le compuso varias canciones), compré un chance con varios números de los que me reveló Diomedes. Luego fui a una lavandería. Al salir de allí me dirigí a mi camioneta, pero un hombre me apuntó con un revólver en la cabeza”, comentó Guillén.



El robo supera los cinco millones de pesos representados en varios objetos de valor y dinero en efectivo.



“El tipo me robó una pulsera de oro que me regaló mi hijo, una cadena de oro y plata, un reloj avaluado en más de tres millones de pesos y 450 mil pesos que tenía en la cartera”, detalló el exmánager.



De acuerdo con el relato de Guillén, el ladrón emprendió la huida en una motocicleta conducida por otra persona. Al parecer, harían parte de una banda delictiva que viene operando en la capital del Cesar.



“Grité varias veces: ¡me están robando! eso asustó al sujeto que acompañaba al delincuente. Según las investigaciones, también habría un vehículo Mazda blanco implicado en el atraco. El modus operandi es: el hombre roba, se marcha en una moto con otro compañero, luego huye en el carro”, relató el amigo de Diomedes.



El exmánager destacó que enfrenta un duro calvario por la ola de inseguridad que azota a Valledupar. En siete ocasiones ha sido víctima de robo, un flagelo que también afecta a varios miembros de su familia. Uno de sus hijos resultó gravemente herido en un atraco.



En este sentido reclamó mayores controles y operativos contra las bandas delictivas que operan en la capital del Cesar. Estima que es necesario decretar el día sin parrillero en la ciudad, para contrarrestar esta problemática.



“La situación de inseguridad en Valledupar es insostenible. Llevo estadísticas de varias situaciones. Los delincuentes suelen robar los días 12 y 15 de cada mes, jueves y viernes. La mayoría se moviliza en motocicleta, por ello he venido solicitando a la alcaldía el día sin parrillero”, resaltó Guillén.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar