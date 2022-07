Con gran incertidumbre, así se encuentra el pueblo de La Guajira, tras la salida definitiva del exgobernador, Nemesio Roys Garzón, luego de que la Corte Constitucional dejara en firme la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad del acto de su elección por doble militancia.



La decisión no sorprendió a muchos, puesto que el fantasma de la ingobernabilidad sigue latente en estos 10 años, tras la salida de los últimos tres gobernadores antes de culminar sus periodos constitucionales, lo que ha generado la convocatoria de dos elecciones atípicas y más de ocho encargos por decreto.



Sin embargo, originó múltiples reacciones entre ellas, la lideresa Emilsa Rojas, “nuevamente entramos en un proceso de incertidumbre, estamos en el limbo. Nuestra solidaridad con todo el estamento administrativo departamental en cabeza del gobernador y con el pueblo de La Guajira”.



El senador guajiro Alfredo Deluque, quien llevó a Roys a la gobernación, se declaró muy insatisfecho con la decisión de la Corte, pero respetuoso de la misma, por lo que estará muy atento para que se siga cumpliendo con su programa de gobierno y de los procesos consiguientes al fallo.



“Últimamente se ha puesto de moda aplicar retroactivamente, incluso ni siquiera la ley, si no la jurisprudencia, lo cual es bastante digámoslo así cuestionable, y hace que Nemesio tenga esa situación que afecta no solamente a él, sino a todos los guajiros y la institucionalidad de nuestro departamento”, indicó Deluque.



Por su parte, el exdiputado Blas Quintero, asegura que acepta, pero no comparte la decisión, al tiempo que destaca el trabajo realizado por el exmandatario al devolver la confianza institucional y de colocar a La Guajira en diferentes escenarios de decisión a nivel nacional.



Mientras que la diputada Oriana Zambrano, mostró su decepción de que La Guajira se quedara sin gobernador, “errores personales que salen caros, pero finalmente a quien más perjudican es a un pueblo que se frustra porque aún súplica por un gobierno estable, efectivo, que responda a sus reales necesidades, que le den respuesta a sus problemas”.

Dudas sobre si habrá o no elecciones atípicas



En esta oportunidad, no se tiene claro aún si se podrá convocar o no a elecciones atípicas de acuerdo a las distintas interpretaciones dadas a la Ley, para el abogado Carlos Mario Isaza, apoderado de Roys, no es factible porque la vacancia absoluta se produce cuando falta menos de 18 meses para terminar el periodo.



Otros aseguran, que se debe tener en cuenta la fecha del 1 de julio de 2021, en que se produjo el fallo del Consejo de Estado.



Se está a la espera del nombramiento de un gobernador encargado mientras se surte el trámite de la terna por parte de los partidos de coalición que avalaron la candidatura de Roys.



Es de recordar que los exgobernadores Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez y Oneida Pinto, no pudieron culminar su mandato constitucional por investigaciones en su contra de homicidio y corrupción respectivamente.



Mientras que Wilmer González, quien resultó elegido para terminar el periodo de Pinto, solo gobernó unos cuantos meses, tras ser investigado por presunto constreñimiento y corrupción al sufragante durante el proceso de elección que lo llevó al cargo.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha