Diego Orjuela acariciaba el balón con sus pies y gambeteaba entre sus rivales, mostrando la felicidad que tenía estrenando el nuevo escenario deportivo en el que podrá seguir soñando convertirse en el futbolista más reconocido del momento en Colombia: Luis Díaz.



Apenas tiene nueve años y el pasado sábado, junto con sus compañeros de la Escuela de Fútbol Real Independiente de Ciudad Porfía, con un ‘picado’, pasaron del peladero a la cancha sintética, que la alcaldía construyó en el último año.



“Cuando jugábamos en la cancha de arena, los partidos se convertían en un charcal, los balones se nos quedaban y cuando hacía mucho sol, era chévere, pero al rato se acaloraba mucho la cabeza y a veces uno se desmayaba o se caía y se raspaba, un día me arañé los gemelos con las piedras”, recordó Diego.



Marlon Gómez, uno de los líderes deportivos de Ciudad Porfía, recordó que allí, “hace más de 30 años, participó de la creación del peladero de tierra con canchas de guadua y hoy con el esfuerzo de muchos de los que hoy ya estamos jugando en equipos veteranos de mayores de 45 años, que iniciamos este proyecto cuando teníamos apenas 14-13 años”.



Allí, la Alcaldía de Villavicencio construyó un complejo deportivo en el que invirtió 5.444 millones de pesos con una cancha sintética de fútbol siete, un polifuncional, para la práctica de más de cuatro deportes, gimnasio biosaludable, dos parques infantiles, zonas de urbanismo y otras de recreación.



El complejo deportivo se construyó en once meses, beneficia más de 14.000 niños de 65 barrios de la comuna Nueve, con la característica especial de ser energéticamente autosostenible porque tiene 40 paneles solares e iluminación LED de última tecnología.



Los profesores y los líderes comunales dicen que el lugar era imposible de utilizar en las noches por los jóvenes que se lo tomaban. Ahora, dice el alcalde Felipe Harman: “Sí un mecánico quiere hacer un torneo a las 10:00 de la noche, puede hacerlo con la certeza de que está en un lugar seguro. Porque la comuna Nueve merece lo mejor”.



Diego sostiene que “esta cancha está mejor porque es de pasto (sintético), cuando se cae uno no se lastima y tampoco se van a ver malas prácticas por ahí”. Entrena todos los días de 7:00 a 9:00 de la mañana en la escuela Fútbol Real Independiente y por la tarde cumple sus compromisos académicos en la Escuela Carlos Albán.



Tiene dos hermanos, una mayor y otro menor, pero a ninguno le gusta el fútbol como a Diego. Su papá tiene un camión en el que carga ganado, bloques y todo lo que le salga, y la mamá trabaja en la casa.



Tal vez por la influencia de su papá, que es de Medellín, es hincha Nacional, aunque “Llaneros es bueno, pero me gusta más Nacional y quiero ser futbolista, como Cristiano Ronaldo o Lucho Díaz”.

VILLAVICENCIO