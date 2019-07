Cómo un colombiano cumplió el 'American Dream' y ganó un premio Emmy

Después de haber pasado por diferentes trabajos en los que no se sentía conforme con lo que hacía -como servir café en Starbucks, conducir para Lyft y ser profesor de clases de baile latinoamericano en una escuela en Estados Unidos- Diego Avellaneda, un colombiano de 26 años, logró contar en un documental la realidad de un migrante mexicano, esta pieza audiovisual le hizo acreedor de un premio Emmy.

Este joven nacido en Bucaramanga, terminó sus estudios de bachillerato en Estados Unidos y decidió regresar a Colombia para estudiar Artes Audiovisuales en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab). Terminó su carrera en el año 2016 y su pasión por las cámaras y las historias contadas a través de los medios audiovisuales fue lo que lo llevó a la fama en este 2019.

Diego comenzó estudiando gastronomía porque su padre quería montar un restaurante familiar y quería que Avellanada creara los exquisitos platos que allí se iban a ofrecer, pero este joven no estuvo conforme con la carrera y un día habló con su padre para estudiar lo que a él le apasionaba y a lo que quería dedicarse toda su vida.

Cuando estuve de vacaciones en Colombia dije que quería estudiar artes audiovisuales y mi papá me dijo que estudiará otra cosa

“No sabía qué estudiar ni qué hacer. Cuando estuve de vacaciones en Colombia dije que quería estudiar artes audiovisuales y mi papá me dijo que estudiará otra cosa, yo opté por estudiar gastronomía por seis meses y él estuvo de acuerdo con eso porque quería que la familia tuviera un restaurante y yo le dije que estudiaba eso con una condición, de que si no me sentía bien con la carrera me podía retirar”, relata Avellaneda.



Después de haber obtenido su título y haber culminado los estudios en la Unab, trabajó en el noticiero del canal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), pero un día sintió que eso no era lo que él quería.



Diego soñaba con un mejor trabajo fuera del país, en Estados Unidos, así que habló con su jefe, renunció a su cargo, empacó maletas y se aventuró a cumplir el sueño americano.

oiga necesito una mano extra, yo sé hacer esto y esto, yo estudié en Colombia pero no conozco a nadie aquí y me dijo que no podía pagarme, que si quería que trabajará con él...

Sin conocer a nadie en California, Estados Unidos, trabajó en una bodega y sirviendo café en Starbucks, terminaba el horario laboral en un sitio y seguía en el otro, pues necesitaba el dinero e ir conociendo personas que le pudieran servir para realizarse como productor de artes audiovisuales.



Un día, después de renunciar al trabajo que tenía en la bodega y dedicarse a servir café, conoció a un fotógrafo reconocido en el mundo de la moda, con quien habló de sus estudios y la necesidad de conseguir un puesto de trabajo en este país en el que se sintiera cómodo y feliz.



“Un día dejé el trabajo de la bodega porque estaba agotado físicamente y me dediqué al café, me puse a buscar algo, conocí a un fotógrafo y le pregunté: oiga necesito una mano extra, yo sé hacer esto y esto, estudié en Colombia pero no conozco a nadie aquí. Me dijo que no podía pagarme, que si quería que trabajará con él para ir conociendo personas, pero no pude avanzar mucho por ese lado porque lo mío no era la fotografía de moda”, comentó Diego Avellaneda.

Diego Avellaneda, de 26 años, logró desarrollar el documental que lo llevó a ganarse un premio Emmy con la historia de un migrante mexicano. Foto: Cortesía

No sintiéndose a gusto con ese nuevo trabajo que había conseguido, decidió de nuevo buscar por diferentes plataformas digitales ofertas de trabajo. De esta forma llegó a la academia de baile donde no solo dictaba clases de salsa y merengue, sino que también aprendió a bailar diferentes géneros de música que desconocía, pero cuando llegó el momento de grabar un video promocional para una presentación que iban a realizar, no estuvo de acuerdo con el resultado final, pues la edición y las imágenes según él parecían de los años 90.



Así, sucesivamente, siguió trabajando en otras plazas donde no se sentía conforme, hasta que un día recibió un mensaje por Facebook, en el que una amiga le comentó que buscaban un productor creativo en Telemundo.



Avellaneda aplicó a la vacante, el director de noticias lo entrevistó y le comentó que estaban buscando una persona latina que hablará también inglés, fue contratado y comenzó a realizar comerciales de la Bahía de San Francisco, pero también se desempeñaba en el área de Marketing y noticias, hasta incursionarse en el área de NBC, dueño de Telemundo.

El documental

El documental cuenta la historia de Benito en tres minutos. Él es un ‘dreamer’ que llegó a sus 10 años a Greenfeald, California, donde tuvo que enfrentarse no solo al idioma, sino también a las diferencias tecnológicas de un país de primer mundo, pues gran parte de su vida había vivido con sus abuelos quienes son indígenas nativos de México.



Benito huyó de su país para ir a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Allí se desempeñó como conductor de Uber, sin imaginar que luego de varios años iba a ser el programador de esta misma empresa.



La propuesta de un productor de noticias cambió el curso del trabajo de Diego en esta cadena televisiva. “Un día el productor de noticias me dijo que si me interesaba hacer la historia de un migrante, por lo que nos dedicamos a hacer esa historia, nos tocó ir a los campos y a los pueblos por varios meses”, explica Diego.

La cadena mandó varios proyectos a participar en los Emmy el pasado mes de enero y en mayo anunciaron que el documental estaba nominado en la categoría de Serie de Noticias Cortas. “De una compré las entradas para la gala y allá fue donde sucedió toda la magia”, afirmó Avellaneda.



La vida de Benito hizo que la de Diego saltara a la fama ese ocho de junio del 2019 cuando dijeron su nombre como ganador en la categoría a la cual estaba nominado.



Ahora Diego sueña con producir series completas, quiere llegar a trabajar para grandes plataformas como Netflix, HBO y Amazon para poder inspirar con su historia a cientos de migrantes que diariamente llegan a Estados Unidos con un sueño que se puede hacer realidad.

MARÍA FERNANDA NEIRA VARGAS

Para EL TIEMPO

BUCARAMANGA

​En Twitter: @mafeneira3