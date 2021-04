Días antes de su asesinato, gobernadora indígena habló de cultivos

La gobernadora del resguardo indígena La Laguna Siberia en Caldono Sandra Liliana Peña Chocué empezó desde muy joven a luchar por sus comunidades en el norte del Cauca.



Trabajaba por los jóvenes y en temas de educación en Caldono.

Días antes del crimen en zona rural de esta localidad, la gobernadora dijo en un video: "Esa permeación de toda esa cultura occidental también está llevando a que nosotros en nuestros territorios optemos por cultivar ese tema de los cultivos de uso ilícito, porque nos estamos dejando llenar por la ambición de los recursos económicos, nos cambiaron los modelos de vida. Entonces como territorios estamos planteando y replanteando esa forma de cómo recuperamos también nuestras formas de vida".



“El mensaje sería que escuchemos a nuestros mayores que todavía que aún conservan nuestro idioma materno, para empezar a visionarnos y proyectarnos como pueblo”, agregó la dirigente en el material audiovisual.



(Lea también: Asesinaron a gobernadora indígena de Caldono, Cauca)



El asesinato de la dirigente se produjo cerca de las 7 de la mañana, de este martes, 20 de abril, en el sector conocido como El Porvenir del corregimiento de Pescador.



Testigos señalan que la dirigente iba bajando en una moto con un cabildante, cuando escucharon unos disparos. Al llegar al sitio el cuerpo de la mujer ya estaba sin signos vitales y el guardia herido.



“Nos informan que fue impacto de bala, cuatro tiros de bala, cerca de donde vive ella, en la vereda El Placer”, dijo un nativo.

fue impacto de bala, cuatro tiros de bala, cerca de donde vive ella, en la vereda El Placer FACEBOOK

TWITTER

En los hechos, el comunero Avelino Ull quien transportaba en su moto a la gobernadora, resultó herido por los disparos.



Ferley Quintero, consejero del Cric, indicó que Peña Chocué se preparaba para viajar hacia Popayán, pues para este martes se tenía programada una sesión de la Comisión Mixta con el Gobierno Nacional.



El consejero también dijo que en las próximas horas se llevará a cabo un consejo de seguridad de “alto nivel en donde haya responsabilidad por parte del gobierno y responda frente a la situación que se nos está presentando, ya que esta denuncia ya ha hecho en varios consejos de seguridad, pero no han sido efectivas las acciones por parte del Gobierno Nacional”.



Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con este crimen ya son 52 los líderes asesinados en lo que va del año en Colombia.



(Lea también: Terror en Argelia, Cauca: combates dejan 250 desplazados)



El concejal de Popayán Julián Ausecha Ordóñez rechazó esta acción violenta a la que se suma el asesinato de dos personas en Corinto.



“Antes de ser autoridad, fue coordinadora política de educación del territorio La Laguna, ya después como autoridad empieza a fortalecer el ejercicio de control territorial con la guardia indígena en el territorio. Actualmente, ejercía autoridad tradicional, especialmente en el tema de los cultivos de uso ilícito que generan una gran desarmonía en el territorio”, sostuvo un líder de la zona que pidió omitir su nombre.



(Lea también: El infierno que viven Corinto y el norte de Cauca, tras el carro bomba)



“Ella veía haciendo el ejercicio de defender el territorio y hacer el ejercicio de control territorial para que después no se genere desarmonía en el territorio. Quería mantener el territorio libre de la afectación que pueden presentarse en temas de desarmonía territorial”, añadió.



Dijo también: "Entonces el anhelo de ella era hacer el ejercicio de control territorial, mantener el territorio libre, sano de las desarmonías que después se pueden presentar".



La gobernadora de la Laguna Siberia había manifestado días antes en su posición como autoridad, el rechazo a los cultivos de uso ilícito que se están incrementando en su territorio.



“Es muy difícil lo que está sucediendo en el Cauca y llamamos a todas las entidades a nivel nacional para que fortalezcan con proyectos sociales y más que todo con seguridad al departamento y a la ciudad de Popayán”, manifestó el concejal Ordóñez.



Uno de los hechos de esta violencia ocurrió en la vereda Santa Helena, ubicada a treinta minutos del casco urbano de Corinto, donde fue asesinado Carlos Alberto Barona Mosquera, de 24 años.



Luego, en el barrio Villa del Rosario fue asesinado otro hombre, del que no se conoce todavía la identidad.



Mientras que esto sucedía, hombres armados hostigaron la estación de Policía.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN