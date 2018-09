Diana y Valentín, una vida de triunfos a ritmo de tango

Solo un bailarín amante del tango puede definir lo que siente al escuchar una pieza musical que inicia con un piano, un bandoneón y un violín. Solo aquellos con la misma pasión de Diana Franco Durango y Valentín Arias Delgado pueden describir lo que significa ser la segunda mejor pareja de bailarines de tango del mundo, además de tener la certeza de que poseen el talento para llegar a ser la primera.

Estos dos manizaleños, de 22 y 24 años, viajaron a inicios de agosto a Buenos Aires, la capital mundial de tango, con unas maletas cargadas de vestidos de encaje, tacones, trajes y zapatos de charol que serían las prendas visibles de un arduo año de preparación.



El pasado 25 de agosto, después de pasar por extensas jornadas de competencia en clasificatorios, semifinales y disputar la final, regresaron a Manizales con el subcampeonato, el resultado de cerca de 15 años de trabajo dedicado a amar y sentir el tango.



“Este título es el fruto de nuestra dedicación, de la pasión y el esfuerzo que pusimos para montar cada coreografía. Durante el año nos enfocamos únicamente en trabajar para eso, en corregir errores y escuchar las recomendaciones de nuestro director Jhon Fredy Ríos, quien ha sido fundamental”, comentó Diana.



El próximo reto de esta pareja, que baila junta desde hace ocho años, no está lejos. Desde ya trabajan en cada detalle para ser campeones el próximo año. “En 2017 fuimos terceros, en 2018 segundos entonces, confiados en nuestra preparación, esperamos que en 2019 Colombia sea campeón mundial de tango de escenario”, añadió la bailarina.



El camino para llegar a la cima no ha sido fácil, han tenido que parar y darse un descanso, igual que como en algún momento lo han hecho subiendo las empinadas calles que los vieron crecer en los barrios El Bosque y Los Nogales, de la capital caldense.



“Una de las cosas más difíciles fue la que nos ocurrió en el campeonato nacional este año. El día de la final me se levanté con mucho dolor. Estuve dos días hospitalizada por unos cálculos y no pudimos participar. Fue frustrante pues luchamos mucho para estar allá, pero de eso aprendimos y continuamos preparándonos”, contó Diana.



Ambos se han dedicado de tiempo completo al baile, se mueven al compás de ritmos latinos, argentinos, modernos y hasta zumba. Bailar fue el camino que eligieron y el que nunca han pensado abandonar. Así lo mencionó Valentín, quien desde los 10 años supo que era este arte lo que quería hacer toda su vida.



“Para la época en que mi mamá me llevó a la academia no me gustaba el género, pensaba que era para viejitos. Pero lo conocí, me enamoré y ahora no hay día que pase sin escuchar al menos un tango”, mencionó el bailarín.



Cuando no están ensayando, esta pareja está trabajando, dirigen clase de zumba en algún gimnasio o idean cómo empezar a forjar, cuando se retiren de los escenarios, su propia academia.



“El baile para nosotros no es un pasatiempo, es un estilo de vida, no solo bailamos para una presentación, sino que vivimos de esto. En los tiempos libres somos instructores de trabajos funcionales basados en el baile”, indicó Valentín.



Obtener este segundo lugar entre más de 600 parejas de baile de todo el mundo, significa para estos manizaleños una enorme felicidad, pero sobre todo un compromiso con las generaciones futuras.



“Ya no somos Diana y Valentin, ahora representamos a Colombia ante el mundo. Somos ejemplo para los chicos que se están formando y quieren dedicarse a esto. Tenemos la responsabilidad no solo de conservar nuestro lugar, sino de demostrar lo que puede lograrse haciendo todo con pasión y dedicación”, mencionó el bailarín.



El tango, fiel compañero de sus infancias, es ahora el motor de esta pareja que espera mostrarle al mundo que este ritmo bohemio sigue vigente. Que anhela, que así como gracias a Gardel Colombia conoció el tango, gracias a ellos el mundo conozca el talento que hay en cada artista colombiano.