En Santander, DIAN habría donado maletas que contenían cocaína

El alcalde del municipio del municipio de Guadalupe, en Santander, Libardo Romero Rodríguez, le pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que salga a dar explicaciones sobre el lote de 12 maletas que esa entidad le donó al municipio en diciembre de 2016, las cuales tenían camufladas cocaína.

La presencia del alucinógeno en estas valijas quedó al descubierto el pasado 29 de septiembre cuando en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, agentes de la Policía Antinarcóticos, descubrieron en las manijas y los soportes de una maleta que era portada por un habitante de esa población, la sustancia.

De acuerdo con el alcalde, esa maleta se la decomisaron a Nicolás Duarte García, un hombre de 62 años de edad, padre de la persona que conduce el vehículo oficial en el que se transporta.



El hombre, quien se dirigía con su familia a San Andrés Islas para asistir al matrimonio de una hija, fue detenido por las autoridades.

“Estas maletas fueron donadas junto con otras mercancías por la Dian en el año 2016. Esto se le dona a la gente humilde del municipio, pero infortunadamente sucedieron estos hechos con un ciudadano gualadupeño, que como nosotros no sabía que esa maleta llevara esa sustancia. Inocentemente usó la maleta para llevar sus cosas en el viaje”, señaló el mandatario.



Libardo Romero Rodríguez aseguró que las maletas fueron entregadas por funcionarios de la Dian en las bodegas de Almaviva y Alpopular en Cúcuta (Norte de Santander), el 22 de diciembre de 2016.



Luego de lo sucedido en Bogotá, se procedió a recuperar las otras maletas que habían regaladas a habitantes de la población, en las cuales tras ser verificadas se descubrió que también contenían droga.

"Procedí a hacer la denuncia para que la Fiscalía investigue. Nos sentimos víctimas con esta donación que nos dieron. Aporté todos los documentos que tengo, la Resolución de la Dian y las actas de entrega de la mercancía, así como las actas de la comunidad que recibió los elementos", precisó el mandatario.



Con estos elementos probatorios la defensa del señor Nicolás Duarte García logró que este fuera puesto en libertad y no se le imputaran cargos por algún delito.



"Nosotros como Alcaldía ni los ciudadanos que recibieron las maletas, tenemos ninguna responsabilidad. La Dian que nos dio esta donación es la que debe dar la explicación al ente investigador apra que realmente se sepa el origen de estos hechos", reiteró el alcalde de Guadalupe.



