Diálogo entre víctimas y victimarios en Orinoquía

“La justicia transicional no puede ser eterna”, “la víctima no puede ser víctima toda la vida y el victimario no puede ser victimario toda la vida”, se encuentran entre las frases que se expresaron en el ‘Conversatorio de paz territorial en la Orinoquía’ que se cumplió este jueves en Villavicencio.

En el diálogo participaron lo exjefes de las autodefensas Salvatore Mancuso, a través de una video llamada desde un centro de reclusión en Georgia (Estados Unidos), Manuel de Jesús Pirabán, ‘Pirata’, desmovilizado del bloque Centauros y Héroes del Llano, el representante a la cámara por la circunscripción de paz de Meta y Guaviare, William Aljure, y voceros del Gobierno nacional.



Pirabán expresó que tras 17 años de su desmovilización y de la existencia de Justicia y Paz ha sido un avance grande porque se produjo una desmovilización total y entrega de las armas y especialmente porque fue la oportunidad de darle la cara a las víctimas. En unas negociaciones que iniciaron en 2003 y siguieron con la desmovilización en 2007.

Expresó que son pocas las condenas cumplidas, “en un proceso muy demorado y que ha sido perjudicial, porque algunos de los desmovilizados han fallecido, otros volvieron a delinquir”.



Destacó que “hemos podido encontrarnos con las víctimas, mirarnos a los ojos y tener ese encuentro, pero muchas víctimas hoy ya no viven y faltan muchos lugares donde ir a buscar a los desparecidos”.



Mancuso señaló que se hace necesaria una evaluación en la que se establezca en qué compromisos ha cumplido el Estado y en cuáles no, pero especialmente se debe priorizar en buscar que no se vuelvan a repetir estas experiencias.

El congresista William Aljure expresó que es necesario que el buen nombre de las personas y de las familias se recupere, en alusión a que por su apellido, su familia es estigmatizada.



Expresó que hay muchos hilos sueltos que impiden que la reconciliación y la paz den frutos y por ello invitó a todos a “cogernos de la mano para encontrar la verdad” e invitó a Pirabán a ir a arreglar una escuela y dialogar con la gente en Casibare, donde el exjefe paramilitar se desmovilizó, y en Mapiripán de donde es Aljure, ambos lugares en el Meta.



Mientras que Carmen Maritza Martínez, asesora del Comisionado de Paz, aseguró que en los 17 años que lleva Justicia y Paz se han producido 12.115 sentencias de más de cien mil casos y preocupa que estos procesos se extienden en el tiempo hasta por un estimado de treinta años, dejando así de ser justicia transicional.



Y concluyó señalando que “la víctima no puede ser víctima toda la vida y el victimario no puede ser victimario toda la vida”, y en ese sentido se está proyectando establecer una mesa técnica de evaluación de la Justicia Transicional.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

