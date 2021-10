Villavicencio tendrá día sin IVA con vacunación en los centros comerciales

La Empresa Social del Estado (ESE) dispondrá hoy en los cinco centros comerciales más visitados de Villavicencio varios puntos de vacunación contra el covid-19 desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.



El objetivo es que las personas que asistan a realizar sus compras aprovechen y se vacunen por primera vez o completen su esquema en los centros comerciales Villacentro, Único, Unicentro, Viva y el habitual megacentro de vacunación en Llanocentro.



Los biológicos disponibles serán única dosis de Janssen, así como primera y segunda dosis de AstraZeneca y segunda dosis de Sinovac. Para estas jornadas, la población beneficiada será mayor de 18 años que son para quienes está disponible y autorizada la vacuna que se aplicará.



El director de Fenalco seccional Meta, Jorge Andrés Arango, señaló que los sectores del comercio están muy animados porque se tiene proyectado un aumento de entre el 25 y el 35 por ciento en las ventas.



Mientras la secretaría de Salud de Villavicencio, Tanya Cortés, recomendó evitar las aglomeraciones en los diferentes establecimientos comerciales y ampliar los horarios de atención.



Además de la aplicación de las medidas de bioseguridad, que se esté informando qué artículos ya no están disponibles para la venta y así las personas no permanezcan en estas áreas innecesariamente, manifestó la funcionaria.



De hecho, desde Fenalco anunciaron que va a haber acompañamiento de la policía y la mayoría de los establecimientos comerciales van a estar abiertos desde las 6:00 de la mañana hasta las 10 de la noche, se puede pagar en efectivo y con las tarjetas débito y crédito.



Y les solicitan a los compradores que tengan mucha paciencia para hacer sus compras y ser responsable de sus propias medidas de bioseguridad.



VILLAVICENCIO