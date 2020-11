¿Qué debe saber para tercer día sin IVA en las principales ciudades?

En cumplimiento del esquema aprobado en ley de crecimiento económico (Ley 2010 de 2019), se realizará este sábado el tercer día sin IVA en Colombia.

El Gobierno Nacional anunció que para esta nueva jornada se espera alcanzar una meta de ventas de 5,17 billones de pesos.

Las jornadas anteriores recibieron algunas críticas por parte de la ciudadanía teniendo en cuenta que el país atraviesa una difícil situación por cuenta de la pandemia del covid-19.

Hay restricciones para comprar electrodomésticos en los establecimientos. Foto: Juan Pablo Rueda

Sin embargo, algunas de las principales ciudades del país han dispuesto de diferentes medidas para evitar que se incumplan los protocolos de bioseguridad y la jornada garantice su objetivo final que es incentivar el comercio.



En el caso de Bucaramanga, por ejemplo, se permitirá la operación de los establecimientos comerciales 24 horas a partir de la medianoche del sábado, y hasta las 11:59 p. m. del mismo día.



Esta medida es exclusiva para establecimientos de comercio, no incluye otras actividades como los bares, restaurantes, tiendas o fuentes de soda.

Además, se suspende la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones en todos los establecimientos de comercio del municipio considerados grandes superficies. Estos dispositivos únicamente se podrán vender por canales virtuales o no presenciales.



Desde la Alcaldía anunciaron que este sábado no se implementarán medidas restrictivas adicionales como ‘pico y cédula’ o ‘pico y género’.



Por su parte, en Medellín no habrá ninguna medida diferente a las establecidas por el Gobierno Nacional. El alcalde, Daniel Quintero Calle, recordó que no está permitida la venta de electrodomésticos computadores y equipos de comunicaciones de manera presencial en los almacenes de cadena, por lo que las transacciones se limitarán al campo digital, así como se hará en todo el país.



"La entrega no va a ser toda al mismo tiempo, sino que lo van a poder ir recogiendo de forma escalonada en los siguientes 15 días, de modo que no se nos acumule la gente", dijo Quintero.

En cuanto al balance de los pasados días sin ÏVA en la ciudad, cabe recordar que esta misma metodología se aplicó en julio, cuando suspendieron las ventas presenciales de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones en todos los establecimientos de comercio durante este día en los 10 municipios del valle de Aburrá.



En ese sentido, la idea era que los compradores hicieran las transacciones por internet y programaran la recepción de los productos en las próximas dos semanas, así como se hará esta vez. En su momento, no se presentaron mayores problemas y las autoridades dieron un balance positivo del comportamiento ciudadano. De acuerdo con Fenalco Antioquia, 75 por ciento de las compras fueron a través de los canales virtuales de las tiendas y el 25 restante fue presencial.



En contraste, durante el primer día sin IVA, Medellín puso en riesgo lo ganado en casi 100 días para evitar la propagación del coronavirus. Desde la madrugada de ese viernes 19 de junio, en los almacenes de cadena se vieron largas filas de personas en los ingresos y aglomeraciones en el interior de personas buscando aprovechar las ofertas.



Un saldo de 172 multados, dos locales cerrados, y unos 48.900 compradores dejó la primera jornada en la capital antioqueña. En total fueron 42 establecimientos comerciales los que estuvieron abiertos al público ese día.



Una oportunidad para Barranquilla

Desde la alcaldía de Barranquilla se mira esta nueva jornada como una oportunidad para seguir reactivando la economía local y, a su vez, un voto de confianza a los barranquilleros que han demostrado un comportamiento ejemplar a lo largo de los últimos meses.



El Secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, invitó a los barranquilleros a aprovechar los beneficios de esta estrategia nacional bien sea de manera virtual, o en el establecimiento, siempre respetando las medidas de bioseguridad y autocuidado.



“Seremos extremadamente cuidadosos con respecto a la venta no presencial de electrodomésticos, el cumplimiento de las resoluciones de MinSalud para cada actividad económica y las acciones de sensibilización y vigilancia pertinentes para asegurar el éxito de la jornada”, señaló el funcionario.

Habrá controles para evitar congestiones como en la primera jornada. Foto: EL TIEMPO

Para esta jornada, se están planeando una serie de medidas de seguridad que se aplicarán. Para ello, la Secretaría de Gobierno, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y la patrulla Covid, implementarán operativos de control en puntos clave, con el fin de controlar el aforo de los establecimientos comerciales y evitar aglomeraciones.



Mientras tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que para este nuevo día sin IVA, “queremos invitar a las áreas comerciales a que amplíen sus horarios. Nosotros estaremos en terreno garantizando el control de las aglomeraciones. También hemos decidido ampliar el servicio del MIO".



El mandatario señaló que con la Secretaría de Salud de la ciudad estará atento a que la jornada no implique aglomeraciones con riesgos de contagio de coronavirus.



Por ello, insistió en la ampliación de los horarios para evitar concentraciones de personas.



El servicio de buses del MIO va hasta las 10:30 de la noche.



Pese a paso de huracán Iota, comercio de Cartagena se alista

Los 15 centros comerciales de Cartagena, así como el comercio del Centro Histórico y la zona turística de Bocagrande se alistan para el tercer día sin IVA.



En Cartagena, el comercio pidió el apoyo de las autoridades para asegurar condiciones de seguridad así como de movilidad colectiva, no solo en este día, sino también en las posibles jornadas de horarios extendidos adicionales que la ciudad aspira celebrar en diciembre como ya es habitual , bajo el esquema de Cartagena Despierta.

Productos de electrónica fueron los favoritos de las personas para hacer sus compras en las dos primeras jornadas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Este sábado el horario extendido de centros comerciales será hasta las 10 de la noche.

Los comerciantes de Bazurto también se suman a la jornada con horario extendido.



Según Fenalco Bolívar, 8 de cada 10 locales comerciales, ubicados en diferentes barrios de la ciudad, aseguraron haber sufrido algún tipo de afectación por las lluvias, tras el paso del huracán Iota.

Las mayores afectaciones que sufrió el comercio de la ciudad fueron por inundaciones y humedad en paredes y pisos que aparecen por el represamiento de las aguas.



“Es importante que el comercio implemente y haga respetar todas las medidas de bioseguridad y los aforos establecidos. Pero también es responsabilidad de los ciudadanos acatar las normas; usar la protección necesaria (tapabocas, gel antibacterial), planear sus compras y eventualmente evitar las aglomeraciones”, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

NACIÓN

En Twitter: @ColombiaET