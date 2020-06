Día sin IVA favoreció al comercio, pero preocupa efecto en contagios

Largas filas y tumultos se vivieron ayer en la primera jornada de exención del IVA en las capitales del país. La medida, impulsada por el Gobierno Nacional, benefició la reactivación económica, pero ocasionó reparos de alcaldes locales, quienes rechazaron las aglomeraciones –en plena pandemia de la covid-19– en supermercados a donde llegaron miles de personas para aprovechar rebajas.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, tres establecimientos comerciales fueron cerrados por incumplir los protocolos de afluencia y distanciamiento.



El presidente Iván Duque hizo un balance positivo de la jornada y no anunció cambios de cara a las próximas dos jornadas sin IVA, previstas para el 3 y 19 de julio.



(Lea: Colombia supera las 2 mil muertes por covid-19; van 23.988 recuperados)



“Debemos aprender de las lecciones de hoy, tanto de las positivas como de aquellos espacios donde el comportamiento ciudadano no fue el adecuado, para que no se repita”, apuntó el mandatario.



Sin embargo, la alcaldesa Claudia López, quien no accedió a levantar el ‘pico y cédula’, criticó al Gobierno por la jornada. “No ha cumplido con la entrega de un solo ventilador UCI, (y) provoca hoy mayor aglomeración en Bogotá. Sitios cerrados sin buena ventilación son los de mayor riesgo de contagio. ¿Subir las ventas y bajar las vidas?”.



Ante el panorama de la jornada en la capital, la Veeduría Distrital planteó que los días sin IVA se suspendan para evitar aglomeraciones.



(También: Duque presenta balance favorable del primer día sin IVA en Colombia)



En Cali, las aglomeraciones también fueron un dolor de cabeza para las autoridades. La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, señaló que “la idea del día sin IVA en el marco de una pandemia es poco ortodoxa e idónea, pero hay que aprovecharla”.



No obstante, para el próximo día sin IVA, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que no habrá ‘pico y cédula’, para que toda la población tenga ese beneficio. Entre las medidas que se analizarán está que los comercios funcionen las 24 horas en esas jornadas.



En Medellín, la jornada estuvo marcada por las largas filas y cierres de algunos locales por faltas a los protocolos, pero fue calificada como exitosa para la reactivación económica. “Vamos a evaluar todo lo sucedido, bueno o malo, para que el próximo día sin IVA sea mucho más próspero y controlado”, afirmó Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico.



(Le puede interesar: Alcaldía cerró Alkosto de Venecia por desorden en el día sin IVA)



En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo destacó la normalidad en la ciudad y manifestó que el buen comportamiento se debió a que no se levantaron restricciones, como el ‘pico y cédula’, para evitar que las personas salieran a comprar de manera desbordada.



Para Laura Rodríguez, epidemióloga y docente de la Universidad Industrial Santander, ayer en cuestión de horas se vulneró un trabajo epidemiológico de casi tres meses: “Si bien el Gobierno Nacional tiene unos parámetros y recomendaciones, además de que era importante iniciar una reapertura económica, hubo una falla por parte de todos. Las personas salieron sin acatar recomendaciones de bioseguridad y los gobiernos locales, sabiendo su situación, permitieron que este evento se realizara de esta manera”, dijo.



La doctora precisó que la mejor forma de realizar la jornada sin IVA es de manera virtual, y añadió que teme un aumento en los contagios por las aglomeraciones.



(También: Hospitalizaron al médico Gabriel Ochoa Uribe en Cali)





En tanto, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, dio un parte de tranquilidad; si bien admitió que al inicio de la jornada hubo “algunas dificultades” en almacenes de grandes superficies, dijo que todo fluyó con normalidad. Agregó que hubo 85 aglomeraciones atendidas en el país.



De cara a futuras jornadas, María Silva, experta en e-commers y country manager de BlackSip en Colombia, señaló que el reto que se viene es logístico y las empresas deben mejorar sus plataformas digitales de venta para que no sufran caídas como la de este viernes.



EL TIEMPO