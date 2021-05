Día del Trabajo: ¿por qué se celebra el 1 de mayo?

Hoy se está celebrando el Día del Trabajo en casi todo el mundo. Se escogió esta fecha para rendir homenaje a los Mártires de Chicago, un grupo de personas que participaron en una huelga hace 135 años, en 1886, para hacer valer los derechos de los trabajadores y que fueron condenadas por ello. Conozca la historia de esta conmemoración.

El 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, miles de trabajadores empezaron una huelga para reivindicar sus derechos; entre ellos, la jornada laboral de ocho horas. Por ese entonces, el tiempo de labores sobrepasaba las 12 horas diarias.



La huelga se replicó en varias ciudades de Estados Unidos y fue creciendo el número de participantes en los días siguientes.



El 4 de mayo, tuvo lugar la Masacre o Revuelta de Haymarket. Ese día los trabajadores continuaron expresando sus exigencias sobre la jornada laboral, pero esa vez le sumaron el descontento por la violencia policial del día anterior, que resultó en varios muertos y heridos.



En la noche, los protestantes se reunieron pacíficamente en Haymarket, Chicago, para seguir en huelga y escuchar a líderes sindicales.



Momentos después llegó la policía y le pidió a la masa dispersarse. Entonces, alguien tiró una bomba hacia las autoridades y se desataron varios hechos de violencia.



De acuerdo con The New York Times, 12 policías murieron o estaban muriendo luego de esa noche. "El número de civiles muertos o heridos es desconocido, pero muy alto", se leía en un titular del periódico.



En la noche del 4 de mayo de 1886 ocurrió la Masacre de Haymarket. Allí, en Chicago, Estados Unidos, una bomba explotó y se desataron varios hechos de violencia. Foto: Archivo Museo de Historia de Chicago.

Por estos hechos, siete líderes sindicales socialistas, conocidos en esa época como "anarquistas", fueron condenados a muerte un mes después. Las autoridades los acusaron de conspiración y de haber asesinado a uno de los policías que murió durante la explosión de la bomba.



Al final, a dos de estas personas, Samuel Fielden y Michael Schwab, se les cambió la pena de muerte por pasar toda su vida en prisión. Los ejecutados fueron August Spies, George Engel, Adolf Fishcer y Albert Parsons.



Louis Lingg se suicidó en su celda el 10 de noviembre de 1887, un día antes de la ejecución. Además, Oscar Neebe fue sentenciada a 15 años de trabajo forzado, según National Geographic.



Esos ocho hombres fueron quieres recibieron el nombre de Mártires de Chicago. "Años después, un nuevo juicio restauró la memoria de los condenados al demostrarse la falsedad de todo el proceso", explica National Geographic. Nunca se esclareció quién fue la persona que realmente tiró la bomba.

En 1889, el Congreso Obrero Socialista celebrado en París declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores.



Curiosamente, en Estados Unidos, donde ocurrió el evento que dio nacimiento a esta conmemoración, el Día del Trabajo no se celebra hoy, sino el primer lunes de septiembre. Lo mismo pasa en Canadá. En estos países, la fecha es conocida como "Labor Day".



Luego de la Segunda Guerra Mundial, la celebración del Día del Trabajado se popularizó en el mundo debido a la adopción del sistema político socialista en distintos países. Además, en 1954, el papa Pío XII declaró el 1 de mayo como festividad de San José Obrero.



