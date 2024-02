La mutilación genital femenina, una práctica que sigue ocurriendo en Colombia

“Yo tenía entre 11 y 12 años cuando vi que una niña del resguardo murió vaciada de sangre, eso fue lo que nos dijeron en ese momento”. Así comienza su relato Alejandrina Guasorna, una mujer embera del resguardo Kundumí, en Pueblo Rico, Risaralda.



(Además: El Tren Regional Caribe tiene ilusionados a los nuevos alcaldes: así van los estudios)



Después de 60 años, Guasorna recuerda con precisión la muerte de aquella niña. Se le quedó grabada en su mente pues fue la primera vez que escuchó a otras mujeres indígenas hablar sobre el procedimiento artesanal que realizaban en su comunidad para retirar el clítoris del órgano femenino.

“Me quedé con esa duda, años después, yo ya estaba casada, le pregunté a una tía si a mis hermanas y a mí nos habían hecho eso y me dijo que sí”, relató la mujer de 72 años.



(También: Tregua entre 'Shottas' y 'Espartanos' se extiende hasta el próximo 5 de mayo)



Guasorna reconoce que esta práctica es un secreto a voces entre las comunidades embera. No se habla del tema, pero la mayoría de las personas saben que ocurre.

Facebook Twitter Linkedin

A través de las danzas y las artes, las lideresas sociales buscan romper el mito sobre la mutilación genital femeninas en mujeres de comunidades indígenas como la embera wera de Risaralda. Foto: Alexis Múnera

Nosotras no somos culpables de esto, somos víctimas de una costumbre milenaria que no puede seguir pasando FACEBOOK

TWITTER

Según cifras del hospital universitario San Jorge de Pereira, 30 bebés ingresaron en 2023 remitidas por complicaciones derivadas de este procedimiento. También ingresaron algunas pequeñas por otras afecciones como desnutrición, pero los médicos lograron evidenciar que las pequeñas ya no tenían su clítoris.



(Conozca más: El drama de dos familias colombianas que piden repatriar soldados fallecidos en Ucrania)



Este procedimiento realizado generalmente por las parteras o adultas mayores de la comunidad, consiste en la resección de los genitales externos de niñas, adolescentes o mujeres adultas y es catalogado como una violación de sus derechos humanos y una forma de discriminación basada en sexo, género, edad.

🟣Con motivo del #6F Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina (MGF), en

📍Zgz (CC Manuel Vázquez Guardiola - Oliver)

👉Punto informativo para visibilizar la importancia de lucha contra esta práctica

👉Expo. fotográfica 📸MI LUCHA NUESTRA LUCHA pic.twitter.com/WngSMWgoQ3 — Médicos Mundo Aragón (@MdMAragon) February 5, 2024

“Yo fui partera y nunca hice eso. El año pasado me enteré de una niña que murió igual que la primera, vaciada de sangre. No la alcanzaron a llevar al hospital. Yo les dije a otras mujeres que estaban ahí, por asustarlas, que no hicieran eso, que las metían a la cárcel, que Dios nos mandó así y que tenemos que aceptar y cuidar a las niñas”, dijo Guasorna, quien dio a luz a cinco hijas y afirmó que ninguna de ellas fue sometida a esto.



(Lea: 'Ayer nos dimos el último abrazo': mensaje de Alex Mejía tras la muerte de hincha verde)



Una de sus de sus hijas es Francia Elena Giraldo Guasorna, lideresa de la comunidad embera wera además de que fue reconocida en 2022 como la Mujer Comfamiliar Risaralda y ocupó el segundo lugar en el premio a la Mujer Cafam 2023. Desde hace algunos años viene trabajando en su resguardo con el propósito de crear conciencia entre las mujeres embera.

Facebook Twitter Linkedin

Fallon Hernández (izq), Alejandrina Guasorna (c) y Francia Giraldo Guasorna (der) reunidas en Pueblo Rico, Risaralda. Alejandrina sostiene el Vulvarte creado por Hernández como herramienta pedagógica. Foto: Cortesía archivo fotográfico de Fallon Hernández

“Nosotras no somos culpables de esto, somos víctimas de una costumbre milenaria que no puede seguir pasando pero que sabemos que sigue ocurriendo. Ya no es de buscar culpables sino de buscar una solución. Sí se puede hacer algo, pero educando a las comunidades. No queremos victimizarnos, sino que se erradique la mutilación”, dijo Giraldo.



Este 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF) y las mujeres que han trabajado por esta causa levantaron su voz para advertir que sí se puede erradicar la práctica.

https://t.co/nsuR2PjcNB

6 de febrero: Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

#organizzaciondem#mutilaciongenital pic.twitter.com/Db2us5LuVZ — Organización de Mujeres 💜 CI (@OrgMujeresCI) February 4, 2024

Este es el único país en Latinoamérica y Risaralda es el único departamento donde se ven 141 casos en los últimos años FACEBOOK

TWITTER

La directora de la escuela y fundación Vulvarte, Fallon Yamilet Hernández Palacio, lleva 11 años investigando sobre la MGF. Inició las primeras indagaciones cuando trabajaba en la escuela intercultural de diplomacia indígena de la Universidad del Rosario y ha desarrollado varios proyectos en Risaralda, Chocó y otros departamentos.



“Dicen que es difícil de erradicar, pero siento que trabajando se empiezan a cambiar cosas. Con un trabajo educativo más amplio, aportando recursos de afrontamiento y sanación, llegando a este tema desde lo sensible, con un enfoque antirracista y anticlasista y trabajando con las parteras, con las mujeres y con los hombres”, contó Hernández, quien recientemente ocupó el tercer lugar en el premio Mujer Comenfalco Quindío por su trabajo por la eliminación de la MGF.



(Le recomendamos: La historia de horror de la exrectora que explotaba sexualmente a sus estudiantes)



A partir de una pieza llamada ‘Vulvarte’, una vulva confeccionada en tela, realiza talleres pedagógicos con mujeres embera. Además, con su organización ya ha realizado varias intervenciones en estas comunidades. En noviembre del año pasado, llevó a cabo el proyecto denominado ‘Mujeres wounaan y emberá dobidá, danzantes por la prevención y sanación de la MGF, que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y este mes realizará un cine foro en el resguardo de Alejandrina y Francia Elena donde se proyectará la película Biabu chupea o Un grito en el silencio, que está narrada a través de varias mujeres indígenas Embera Chamí.

El Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina se celebra anualmente el 6 de febrero para denunciar los efectos de la extirpación total o parcial de tejido de los órganos. pic.twitter.com/DkpTKpMeDs — Casa África Aragón (@mareamigrante) February 5, 2024

Hernández busca apoyo para seguir realizando actividades en estas comunidades. “Vulvarte es la única organización de la sociedad civil que trabaja en la eliminación de la MGF. A nadie le importa hacer algo contra esto ni abrir diálogos con las comunidades o la sociedad civil”.



El propósito es que este año disminuyan los casos, no obstante, el gerente del hospital de Pereira, Javier Alejandro Gaviria, confirmó que en enero han recibido dos casos. “Activamos la ruta de violencia de género y las ponemos en manos de Bienestar Familiar para la restitución de los derechos de las menores”, dijo el funcionario, quien advirtió que debido a la cantidad de pacientes indígenas que reciben tienen un auxiliar que realiza labores de traducción con los pacientes embera.



(Le puede interesar: 'No quiero quedar huérfano': niño le pide a secuestradores que le regresen a su madre)



A través de un derecho de petición enviado al hospital San Rafael de Pueblo Rico, el diputado de este departamento, Durguez Espinosa, conoció que entre 2011 y 2021 se registraron 141 casos de mutilación genital en esa zona. “Este es el único país en Latinoamérica y Risaralda es el único departamento donde se ven 141 casos en los últimos años. Por eso he dado debates en la Asamblea, pero no ha pasado nada”.



Propuso empezar “con las mujeres indígenas que han recibido formación en las universidades y con ellas realizar un trabajo de concientización al interior de estas comunidades”.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO