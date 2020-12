Hombre atacó a tiros a tres personas porque le patearon los faroles

En Santa Marta ha causado indignación la acción de un hombre que hirió con arma de fuego a tres jóvenes, entre ellos una mujer, solamente porque se dio cuenta que le habían derribado los faroles que colocó en la puerta de su casa.

El hecho se presentó este martes, un poco después de las 8 de la mañana en barrio La Concepción 2, de la capital del Magdalena.



Manifestaron las autoridades, que dos hombres y una mujer que caminaban por la calle, derribaron a patadas los faroles que estaban en la parte externa de una vivienda.



Lea: Siete quemados con pólvora registró Atlántico en fiesta de Velitas



El propietario, ofuscado por el daño de sus elementos, optó por tomar un arma de fuego y atacar a los jóvenes, quienes a pesar de correr, terminaron heridos por varios proyectiles.



Los lesionados fueron identificados como: Gloria Estefany Machado Vides, Juan Alberto Machado Jiménez y Erick Eduardo Bozo Díaz.



La mujer presenta una herida en el brazo derecho; uno de los hombres fue impactado de un tiro altura del un glúteo, y el último recibió el proyectil del lado izquierdo de la boca.

Muchas riñas

La Policía en el reporte de la celebración de velitas indicó que se atendieron un poco más de 60 riñas en la capital del Magdalena.



Ni siquiera el decreto de toque de queda evitó las fiestas excesivas en los diferentes barrios y que la gente en medio del estado de embriaguez protagonizara peleas durante la noche y madrugada.

Muerte violenta

En el barrio Ciudad Equidad, un hombre luego de discutir con un vecino lo arrolló con un motocarro y le causó la muerte. La víctima respondía al nombre de Marcos Pote Elías, y tenía 34 años.



Vea: Cartagena, sin quemados en la noche de las Velitas



El coronel Óscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, dijo que hubo 180 requerimientos por eventos sociales en toda la ciudad.



“La pandemia no fue impedimento para que las personas celebrara como todos los años. Lo más grave del asunto es que no solo pusieron en riesgo su salud por el covid, si no que por intolerancia dispararon las riñas y conflictos”, indicó el coronel Solarte.

En el puesto de salud de Gaira fueron ingresadas ocho personas heridas con arma blanca.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta