El anuncio de la escasez de parafina en el país se hizo algunas semanas. La noche de velitas de este año no contaría con la suficiente producción para abastecer a todos a los que se quisieran hacer parte de la celebración.

Precio de las velas en Cali Foto: Archivo particular

En Colombia el único proveedor de parafina (aceite mineral derivado principalmente de hidrocarburos utilizado para la producción de velas y otros artículos) es Ecopetrol. Fabricantes de algunas ciudades dicen que la empresa no les envió las toneladas que esperaban. En la costa, por ejemplo, recibieron 70 toneladas al mes cuando en realidad esperaban 120.



A su vez, durante el 2021 se produjo una escasez mundial de parafina a raíz de la falta de producción por mantenimientos en las principales fábricas y otras eventualidades.



Después de anunciarse que no había suficiente parafina en el país, Ecopetrol reportó, el pasado 18 de noviembre, que reanudaba la entrega de este producto.



(Lea también: El precio de las velas provoca más de un ruego y sorpresa en Cali).



La compañía afirmó que las bajas cantidades de parafina fueron consecuencia de la prolongación del mantenimiento que debía llevarse a cabo en la refinería de Barrancabermeja. Esto sumado a la pandemia del covid-19 y la falta de materiales en el mercado internacional.



No obstante, parece que las medidas tomadas no fueron suficientes. Este 7 de diciembre Germán Ramírez, gerente de operaciones de Velas la Custodia, que provee del producto en Atlántico, algunas ciudades de la costa y otras del interior, le dijo a 'Blu Radio' que la producción solo se normalizó un 60%.



"Afortunadamente hemos cumplido, pero no con la normalidad que teníamos programado en las ventas. Nos llegó el producto atrasado, por lo que se dejó de vender entre un 30 o 40%", aseguró.



En algunas ciudades esta falencia ya se ve reflejada en el precio de las velitas. Por ejemplo, en Atlántico un paquete de 10 velas de colores con un costo de 2.000 pesos en 2020, actualmente lo están encontrando en 4.000 pesos.



En Cali la situación es similar. Los vendedores por un paquete de 20 velas piden entre 6.000 y 8.000 pesos; por los de 15 los precios van de 5.000 a 7.000 pesos; el de 12 veladoras sale a 10.000 pesos. El año pasado se conseguían en la mitad de esos precios o menos

Tendencias EL TIEMPO