Develan plan para asesinar al  médico Juan David Díaz, defensor de derechos humanos

El integrante de un grupo paramilitar que opera en Sucre advirtió sobre un plan que está en marcha para darle muerte a Juan David Díaz, médico y defensor de derechos humanos, hijo del alcalde asesinado del municipio de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz.



En una carta dirigida al comandante de la Policía Nacional en Sucre, coronel Néstor Pineda Castellanos y enviada también a varios periodistas, esta persona entrega los detalles sobre el caso y los motivos que tiene para develar el plan.



(Además: Hombre perdió la vida en discusión por evitar que le cortaran la luz, habiendo pagado)

Cuenta que cuando era un niño, su padre fue asesinado por la guerrilla, por lo que tuvieron que salir desplazados del territorio donde vivían hacia una ciudad diferentes y que la única persona que les tendió la mano fue ‘Tito’ Díaz.



“Nos arrendó una casa pequeña, nos compró un mercado grande y le consiguió un empleo a mí mamá, desde entonces quedé agradecido por esa familia”, dice en su advertencia.



(Le puede interesar: Temblor de hoy, jueves, en Colombia: magnitud, epicentro y profundidad del nuevo sismo)



Dice además que a los 14 años de edad, con sed de venganza incursionó en los grupos paramilitares que operan en la región y desde entonces ha permanecido activo, a pesar de la desmovilización que se hizo con el Gobierno Nacional.



Señala que permaneció porque se sintieron engañados por el Gobierno.

Se entera del plan

Enseguida me timbré, porque cuando el doctor ‘Tito’ lo asesinaron y salió en todos los medios, eso me dolió mucho y también a mi vieja, recuerdo que se le bajó la presión y pasó varios días llorando FACEBOOK

TWITTER

Esta persona al margen de la ley indica en su carta que hace varios días se llevó a cabo una reunión de comandantes de zonas para analizar varios temas y que ahí se dio a conocer que el plan para asesinar al hijo de ‘Tito’ Díaz estaba en marcha.



“Enseguida me timbré, porque cuando el doctor ‘Tito’ lo asesinaron y salió en todos los medios, eso me dolió mucho y también a mi vieja, recuerdo que se le bajó la presión y pasó varios días llorando”, precisó.



Explicó que dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección -UNP- infiltrados en el esquema de seguridad de Juan David Díaz estaban haciendo el trabajo y que uno de ellos había robado las llaves de su vehículo y le habían sacado copia al control del garaje para ingresar por este lugar y cometer el atentado.



Fue entonces cuando decidió contar sobre el plan, aunque afirma que su decisión lo obliga a exponer su vida y tener que irse a un lugar donde no sea encontrado.

El informante dijo que trató de comunicarse con Juan David Díaz, pero que no le respondió al parecer por no conocer su número.

Denuncias ante la Fiscalía

Juan David Díaz se enteró sobre el contenido del comunicado y denunció el caso ante la Fiscalía General de la Nación.



Confirmó que efectivamente las llaves de su carro desaparecieron y que uno de los escoltas de la UNP mencionados por el paramilitar seguía en su esquema de seguridad y que después de la denuncia no había ido a trabajar.



Por este caso la Organización de las Naciones Unidad pidió la protección de Juan David Díaz. De igual manera la Unidad Nacional de Protección -UNP- dijo que había iniciado las investigaciones sobre los escoltas que son mencionados en el comunicado del informante.



El defensor de derechos humanos, Juan David Díaz indicó que hace más de un mes, su compañero ambientalista, líder social para la región del San Jorge en Sucre, Luis Mendoza Aleán, fue asesinado.



Recordó que desde hace varios años ha denunciado la presencia de los grupos al margen de la ley en la región y que son ellos quienes están detrás de un nuevo intento por darle muerte.



La Fiscalía y la Policía Nacional en Sucre no se pronunciaron sobre el caso.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo