La 'pandemia de las deudas' de los hospitales del Eje Cafetero

Las deudas de las EPS con los hospitales de todo el país los mantienen con estados financieros críticos. Como reflejo de ello, en el Eje Cafetero ya se dio el cierre de la primera Unidad de Cuidados Intensivos de un centro asistencial y el cierre de varios servicios en otro hospital y de seguir así, no serían los únicos en suspender.

El primer cierre en mención se dio en el hospital San Marcos de Chinchiná, en Caldas, donde dejaron de operar 10 camas de UCI y dos de Cuidados Intermedio. La razón es que no hay con qué mantenerlas en funcionamiento.



Juliana Paola Bedoya Serna, secretaria de Desarrollo Social del municipio y miembro de la junta directiva del hospital le dijo a EL TIEMPO que las culpables del cierre eran las EPS.



“La cartera, sólo por facturación UCI, ascendía a 2.334 millones de pesos y haciendo gestiones, tocando las puertas y haciendo los cobros a las EPS, abonaron 318 entre septiembre de 2020 y junio de 2021. La operación mensual cuesta 350 millones”, señaló la funcionaria.



La crisis económica no es solo en esa institución, las EPS le adeudan a la red departamental más de 180.000 millones de pesos. El 55 por ciento de ese monto es de hace más de 360 días, lo que la convierte en una deuda difícil de cobrar.



El listado de morosos en Caldas la encabezan Medimas, Salud Vida y Cafesalud, las últimas dos en proceso de liquidación, lo que también convierte las deudas en carteras con poca probabilidad de recuperación.



En lo referente al cierre de la UCI, Olga Lucía Corrales, directora (e) de la Territorial de Salud de Caldas, sostuvo que se buscará la forma de que estos equipos sigan en funcionamiento, ya sea logrando pagos para reabrir o reubicando las camas.



Frente al tema más preocupante, las deudas, señaló que la entidad “no tiene competencia sancionatoria”, por lo que ha hecho varias reuniones con delegados de hospitales y EPS para llegar a acuerdos de pago.



“Este año hemos hecho dos reuniones infructuosas, porque hablan de pagos, pero estos no se ven reflejados realmente. Por eso habrá una tercera sesión, esta vez con la Supersalud (quien tiene la competencia sancionatoria), para que se logre un pago con plazos claros que realmente ayuden a oxigenar las arcas de los hospitales. El encuentro será el próximo 19 de julio”, apuntó Corrales.

A las deudas de las EPS se le suma la deuda que tiene el Gobierno Nacional con los hospitales. La secretaria de Desarrollo Social de Chinchiná, señaló que este no les ha pagado por la adecuación de zonas de expansión UCI covid-19 ni la toma de muestras para detectar el virus y tampoco la vacunación que se está realizando.



El otro hospital que cerró servicios fue La Misericordia de Calarcá, en Quindío. Las deudas de las EPS tienen en líos a este centro asistencial desde hace meses. Recientemente despidieron a unos 80 empleados pues la entidad tuvo que cerrar unidades de cirugía, ginecobstetricia, pediatría, odontología y otras.



‘’Tengo especialistas a los que les debo más de 7 meses de salario y no los puedo seguir contratando porque se cerraron los servicios. Estamos atendiendo partos, pero con nuestros médicos generales. No tengo la forma presupuestal para contratar a las personas que salieron’’, dijo el gerente Bernardo Gutiérrez.



El hospital tiene una cartera de 14 mil millones de pesos y un déficit de 9.000 millones de pesos. ‘’La Nueva Eps tiene una deuda cercana a los 2.000 y Medimas está alrededor de los 3.400 millones de pesos y así varias EPS que nos adeudan y eso ha generado que no haya un flujo de recursos y la facturación se quede radicada en esas entidades’’, informó el abogado de la entidad, Felipe López Ramírez.



Y agregó que ‘’lo más grave es que estuvimos en unas mesas de flujos de recursos con la Superintendencia de Salud y por ejemplo Medimás ya reconoció que nos debe 765 millones de pesos pero proponen pagarnos ese dinero en 14 meses, esos 54 millones de pesos mensuales no alivian la crisis y no tenemos herramientas para obtener a esos recursos porque son del sistema de salud colombiano que son inembargables’’.



Adicional a esto, revelaron que hay ciudadanos que le deben 500 millones de pesos al hospital y que, pese a los acuerdos de pago, ‘’nunca se han acercado a pagar, también hay entidades territoriales que le deben unos 1.000 millones por su población pobre no afiliada y tampoco ha sido posible que nos paguen’’.



Por su parte el gerente del hospital departamental San Juan de Dios ubicado en Armenia, Rubén Darío Londoño afirmó que las deudas de las EPS son cercanas a los 90.000 millones de pesos y entre las entidades que más adeudan son Medimas, Nueva Eps, Coomeva, Asmet Salud, entre otras.



‘’Tenemos una cartera muy elevada que nos permitiría estar más tranquilos, pero por ahora nos toca hacer presupuestos cada dos meses dependiendo del recaudo que tengamos para poder trabajar. No estamos en un déficit importante pero sí con afugias porque el recaudo ha sido mínimo’’.



Para el caso de Risaralda, las deudas de las EPS superan los 164.000 millones de pesos y puntean en la lista de morosos Medimas y Asmetsalud.



"Estas deudas afectan el buen funcionamiento de los hospitales en el departamento, también se ve reflejado en el servicio de salud que prestan a los usuarios, por eso es necesario que desde las autoridades de salud se tomen determinaciones y se eviten los retrasos en los pagos de las carteras que, antes de disminuir, aumentan", dijo la directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda, Olga Lucía Zuluaga.



Además, han manifestado que los procesos para el pago por la vacunación son largos y complejos.



"A las dificultades que en la actualidad presenta la red pública hospitalaria con la elevada cartera que tienen las EPS, se le suma esta deuda a las IPS del departamento, quienes han contratado y dispuesto de todo el personal necesario para cumplir con los protocolos y las resoluciones dispuestas por el Gobierno Nacional, pero los procesos no son los más ágiles y efectivos para cumplir con estos pagos", añadió Zuluaga.



