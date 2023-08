En riesgo se encuentra la red hospitalaria del Cesar tras millonarias deudas acumuladas por las EPS que superan los 150 mil millones de pesos.



La mayoría de la cartera en mora corresponde a nueve entidades administradoras de planes de beneficios de salud (EAPB), entre ellas, Nueva EPS ($27.585.475), Cajacopi ($25.083.440), Asmet Salud ($19.096.409), Coosalud ($13.781.669), Dusakawi ($5.716.822), Salud Total ($4.723.548) Emdisalud ($4.612.145), Adres ($4.207.345), Coomeva ($4.018.697) y Sanitas ($3.992.807).



“Sino se cancelan de manera urgente estos recursos, se afecta la subsistencia de los 28 hospitales de esta región, al igual que la salud de la población cesarense y la de otros departamentos vecinos como La Guajira, sur de Bolívar, sur de Magdalena y Norte de Santander”, explicó Luz Marina Gnecco Plá, asesora del despacho del gobernador del Cesar.



Existe otra facturación superior a los 31 mil millones de pesos por servicios prestado a población migrante, que requiere la asignación de recursos del Ministerio de Salud.

El principal afectado por la falta de este pago es el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, centro de referencia de segundo y tercer nivel de atención en el Cesar.

Hay déficit económico

Deuda de las EPS con los hospitales y déficit económico.

Lo anterior se desprende de un proceso de auditorías médicas realizado por la Secretaría de Salud Departamental.



“Se hizo un corte de cuentas hasta la fecha de hoy, para establecer la deuda de las EPS con los hospitales y encontramos este déficit económico”, resaltó Guillermo Girón, Secretario de Salud Departamental.



Pago de la deuda a los centros asistenciales por el concepto de población pobre no asegurada.

En este sentido, los gerentes de los hospitales del Cesar y el gobierno departamental, hacen un llamado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Servicios, para que insten a las EPS a pagar la millonaria deuda.



“Hemos invitado a los gerentes de los hospitales a suscribir un oficio donde se hace mención de esta situación, detallando cifras de los impagos correspondientes”, recalcó Andrés Meza, Gobernador del Cesar.



En este mismo contexto, el mandatario destacó el aporte de $3.536 millones por parte de la gobernación del Cesar, para complementar el pago de la deuda a los centros asistenciales por el concepto de población pobre no asegurada.



Planes de saneamiento financiero con los hospitales

Superar la crisis de pasivos y prestar una mejor prestación de servicios de salud.

Para fortalecer la red hospitalaria, fueron aprobados, los diseños arquitectónicos para la construcción de los hospitales de Curumaní, Agustín Codazzi, El Paso y Manaure.



De igual modo, se estableció este año, planes de saneamiento financiero con los hospitales Tamalameque, Rosario Pumarejo de López (Valledupar), San José (La Gloria) y Francisco Canossa (Pelaya), que les han permitido superar la crisis de pasivos y una mejor prestación de servicios de salud.



“Estamos en cero deudas con el hospital Rosario Pumarejo de López. El gobierno departamental, entregó dos cheques: el primero por valor de $1.433 millones, correspondiente a $1.336 millones de Población Pobre No Asegurada (PPNA) y $96 millones de servicios y tecnologías no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (NO PBS); y el segundo cheque corresponde a $571 millones, por concepto de partos y cesáreas”, dijo recientemente la gobernación del Cesar.

