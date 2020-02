Hospitales públicos de Caldas, ‘ahogados’ por deudas de EPS

Millonarias deudas tienen las EPS, tanto contributivas como subsidiadas, y hasta las de regímenes especiales con los hospitales públicos de Caldas. En total, a corte de septiembre de 2019, son 183.538 millones de pesos los que están en la cartera morosa y por los cuales claman ante el Gobierno acciones concretas.

La cifra la dio a conocer el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, quien manifestó que es “inconcebible” una deuda tan elevada en un departamento de un millón de habitantes.



“Estamos muy preocupados, por eso, además de la solicitud ante los órganos de control regionales de reabrir mesas de conciliación, hemos enviado una carta al Superintendente de Salud, con copia a las Procuraduría y Contraloría, donde les solicitamos presencia inmediata en la Mesa Departamental de Salud”, dijo Velásquez.



El mandatario señaló a las EPS “de manera categórica” que “se vayan del departamento si no están dispuestas a pagar y a comprometerse con el servicio”.

“No es posible que tengamos casos como el de tres madres gestantes que han muerto en lo que va del mes, estamos analizando esos casos para darles tratamiento. Tampoco el de pacientes que son trasladados a Bucaramanga o Cali cuando aquí están los equipos técnicos y humanos para atenderlos”, señaló Velásquez.



Uno de los casos de mayor preocupación es el del Hospital Santa Sofía, que opera en Manizales, y al cual las EPS le adeudan 96.000 millones de pesos.



“Con esa cartera estamos partiendo de un presupuesto deficitario, lo que quiere decir que no hay flujo de recursos para prestar los servicios con eficiencia e integralidad a los usuarios y, más aún, a comunidad vulnerable, como son las personas del régimen subsidiado”, precisó su gerente, Carlos Alberto Piedrahita.



Cabe anotar que desde el 25 de enero este hospital decidió no seguirle prestando servicio a usuarios de Medimás, únicamente atiende casos de urgencia o pacientes que requieren cuidados intensivos, dado que la EPS le adeuda 24.000 millones de pesos.



“Es necesario que se den cuenta a nivel nacional que los dineros se están quedando en los procesos, pero nunca llegan a la red prestadora que es quien los necesita”, sostuvo Piedrahita.



Pese al anuncio, la directora Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizábal, aseguró que esperan encontrar soluciones para evitar las restricciones, pues “con los traslados los que más sufren son los pacientes”.



Sobre la responsabilidad que también tiene el Estado con los usuarios, la funcionaria no desconoció las deficiencias en infraestructura y señaló que buscarán otras medidas para facilitar el acceso a los servicios.



“Vamos a lanzar una línea telefónica para atender los reclamos en salud, fortaleceremos la Oficina de Gestión (donde a diciembre de 2019 se habían evitado 4.000 tutelas) y gestionaremos recursos nacionales para infraestructura”, apuntó.



De acuerdo con las cifras, en las que aún faltan las carteras no conciliadas, más el costo de los servicios prestados desde octubre hasta la fecha, entre las EPS subsidiadas que más adeudan a la red pública departamental aparecen: Salud Vida (38.883 millones), Medimás (18.377) y Asmetsalud (7.475).



Por el régimen contributivo, entre tanto, están: la Nueva EPS (13.892), Cafesalud (9.449) y Coomeva (7.692). Para los regímenes especiales figuran Sanidad Militar y el fondo de prestaciones sociales del magisterio.

