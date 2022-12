Un insólito hecho ocurrió en plena audiencia cuando un detenido acusado por robo aprovechó que el fiscal se distrajo para escaparse. El video se volvió viral en redes sociales y varios internautas han reaccionado desde el humor y la ironía.



De acuerdo con la lectura de los cargos, el hombre fue llevado al CAI por el robo de una moto.

“Alcanzaron a coger al ladrón con la moto y se lo llevaron al CAI de la Policía”, se escuchó al fiscal mientras el hombre se paraba de su silla.



Pasados unos segundos, el detenido logró salir tranquilamente del centro de detención transitoria y no tuvo ninguna resistencia.



No fue sino hasta que una mujer dio el aviso e interrumpió al fiscal que continuaba hablando: "El acusado se fue, el acusado salió".



Un policía que estaba en la misma sala del acusado fue quien lo trajo de nuevo y lo sentó en la silla. El agente señaló que por esa razón les gusta tener a los detenidos esposados.



Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue la reacción del fiscal, quien tomó la situación con humor.



“No me di cuenta, pero ahí no hay cómo volarse. Me distraje en un momentico y se me voló”, dijo el fiscal.



Luego de que la situación fuera controlada, uno de los asistentes le pidió al acusado quedarse hasta que la audiencia concluyera. “Por favor, permanezca sentado hasta que termine la audiencia”, le solicitó al acusado.