Fiscalía reveló detalles desconocidos de crimen de exsargento chilena

A las 8:23 de la mañana de este viernes se inició en el palacio de justicia de Bucaramanga la audiencia de formulación de acusación contra Juan Guillermo Valderrama Amézquita, señalado del feminicidio de la exsargento chilena, Ilse Amory Ojeda González.



Desde la cárcel de mediana seguridad de Palogordo en Girón (Santander),Valderrama asistió a la audiencia vía videoconferencia y su imagen se proyectó en un televisor de 48 pulgadas durante las más de dos horas de audiencia.

El acusado no acudió al Palacio de justicia por causas de seguridad, según argumentó la juez Primera Penal Especializada de Conocimiento.



Durante el proceso judicial, la Fiscalía descubrió el material probatorio que tiene contra Valderrama, mediante el escrito de acusación, donde modificó los delitos que le fueron imputados el pasado 30 de abril.

En esa fecha, un juez Penal de Garantías le imputó los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento y obstrucción de material probatorio, y desaparición forzada agravada.



Sin embargo, este viernes la Fiscalía solo lo acusó por dos delitos.



El ente acusador argumenta que modifica el delito de ocultamiento de pruebas, ya que al imputarle desaparición forzada, está incluyendo esta conducta en ese delito.

La audiencia se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Bucarmanga Foto: María Alejandra Rodríguez

Las nuevas pruebas

“Ilse Amory Ojeda estuvo privada de la libertad desde el 28 de marzo hasta el 31 de marzo, día en el que fue asesinada”, fueron las palabras del fiscal al descubrir las nuevas pruebas en la audiencia.



El ente acusador llegó a esta conclusión luego de recopilar testimonios de familiares de Ojeda González que dan cuenta de la última vez que se comunicaron con ella, que fue el 28 de marzo, hecho que prendió las alarmas de su familia en Chile, puesto que era constante que ella enviara videos y saludos por las redes sociales.



Según la Fiscalía, un video que grabó Ilse ese mismo 28 de marzo, donde asegura que Juan es un hombre malo y que la hace sufrir, fue la última acción que ella hizo en su télefono hasta el mediodía del 31 de marzo, cuando tomó una fotografía que dio cuenta de que se encontraba con vida.



La imagen habría sido lograda a escondidas, mientras se movilizaba en la parte trasera del vehículo de Valderama.

Juan Valderrama. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Justamente ese día las cámaras de seguridad de los peajes entre Rionegro y Bucaramanga captaron al presunto asesino en cuatro ocasiones dirigiéndose al sitio donde encontraron los restos óseos de Ojeda.



Mientras el fiscal hacía la exposición de los hechos, Valderrama, desde la cárcel, aseguró, “en mi casa no hay señal”, esto para justificar el porqué Ilse no se comunicó más con su familia.



Esta afirmación de la Fiscalía fue refutada por el delegado de la Procuraduría, argumentando que no era claro el mecanismo por el cual Valderrama la habría mantenido privada de la libertad, pese a esto, la juez no aceptó la nulidad que pidió el ministerio público y acusó formalmente al joven sobre las 9:28 de la mañana.



Esta decisión fue apelada por la Procuraduría y la defensa de Valderrama, y pasará al Tribunal Superior de Bucaramanga.



Respecto al dictamen de medicina legal sobre las pruebas psiquiátricas practicadas el pasado 22 de agosto, la Fiscalía no dio a conocer los resultados, sin embargo mencionó que ya los tiene desde el pasado 11 de septiembre.



La próxima audiencia de preparación será el 3 y 4 de diciembre y el inicio del juicio oral será el 14 de enero del 2020.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARAMANGA