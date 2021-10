UCI de Hospital de Pivijay (Magdalena) fue desvalijada y nadie responde

La Unidad de Cuidados Intermedios del hospital Santander Herrera de Pivijay, que fue inaugurada el 7 de julio por la Gobernación de Magdalena, se encuentra desvalijada y en completo abandono sin ni siquiera haber sido puesta en funcionamiento.

Nadie entrega razones sobre lo que sucedió en esta área del centro asistencial, que durante este año ha tenido varios gerentes, debido a una disputa jurídica entre la directiva nombrada por concurso y la administración departamental que lidera el gobernador Carlos Caicedo.



La actual directora, Mayra Castro, quien retornó al cargo a través de un fallo de tutela, asegura que no tiene seguridad si los daños que presenta actualmente la UCI fueron causados en el tiempo que estuvo ausente, o en los días recientes, desde cuando se encuentra al frente del hospital.



Explica que en su regreso, no hubo empalme con la gerente saliente y tampoco había tenido acceso a esta sala, debido a que estaba cerrada con candado y no había recibido las llaves.



“Solo hasta este lunes pudimos ingresar a esta unidad y encontramos que estaba destruida”, manifestó Castro.



Con evidencias fotográficas, dio a conocer que la UCI tiene las puertas y marcos caídos y los pisos también están en mal estado.

“Parece que alguien en un acto de vandalismo se haya metido con un martillo y haya causado estos destrozos”, expresó la gerente.



Inicialmente Mayra Castro dijo que creyó se había tratado de un hurto; sin embargo, descartó esa hipótesis al verificar que todos los equipos permanecen en su lugar.



De todas maneras, la directiva inició un inventario de la UCI para determinar los daños a la infraestructura y posible pérdida de algunos elementos.



Sobre si existe algún video o evidencia que ayude a saber lo que pasó, explicó que las cámaras de seguridad estaban apagadas y desconectadas.



“Triste que esto suceda, porque el daño es para los usuarios, ellos son quienes se perjudican con estos actos”, anotó Mayra Castro quien lo que si asegura es que el 28 de mayo cuando fue sacada del cargo, la UCI estaba en óptimas condiciones.



Por esa razón, anunció que instaurará una denuncia e informará a los entes de control para que investiguen lo que sucedió.



Hasta el momento la Secretaría de Salud Departamental no se ha pronunciado sobre los daños que presenta el Hospital de Pivijay.



EL TIEMPO conoció que en horas de la tarde de este miércoles, una comisión de la Gobernación de Magdalena se estará trasladando al centro asistencial para iniciar las respectivas indagaciones.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

