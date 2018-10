Contraloría destapa presuntas irregularidades en auxilios funerarios

La Contraloría de Dosquebradas halló presuntas irregularidades en dos contratos celebrados por la Alcaldía de ese municipio, relacionados con el manejo y ejecución de los recursos destinados a víctimas del conflicto armado interno.

Las posibles irregularidades tienen relación con el suministro de cofres fúnebres, inhumación de cadáveres, traslado y celebración religiosa de personas fallecidas de estratos 1 y 2 y de población víctima del conflicto y desplazados; además de suministro de kits de aseo, de cocina, alimentos no preparados y servicio de hospedaje para víctimas del conflicto.



Los hallazgos surgieron en una auditoría ‘exprés’ realizada por el ente de control a raíz de una denuncia ciudadana para que “se ejerza control y vigilancia especial en la ejecución presupuestal de las víctimas que maneja la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas”.



Los contratos auditados son el 553 de 2017 y el 848 de 2018.



El contralor de Dosquebradas, Fernán Cañas López, explicó a este medio que en la información solicitada a la administración municipal sobre el presupuesto de víctimas para las vigencias 2017 y 2018 se identificó que la mayor parte de dicho presupuesto fue ejecutada en los rubros antes mencionados.



La Contraloría halló que se pagaron servicios funerarios que el contratista no prestó y que faltan soportes de cumplimiento de requisitos de quienes se beneficiaron del auxilio funerario en 2017 y 2018.



Además, con base en la información de diferentes funerarias del municipio se comprobó que los fallecidos relacionados por el contratista, que afirmaba haber atendido, fueron inhumados por otras funerarias mediante servicio particular.



El presunto detrimento patrimonial detectado por la Contraloría en los dos contratos asciende a los $212.997.192, en tres hallazgos, dos con presuntas incidencias administrativa, disciplinaria, penal y fiscal, y uno con presunta incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal.



“Los muertos son reales. Si no que la familia del muerto privadamente pagó el sepelio y ellos (los implicados en el caso, el contratista y los funcionarios) no sé como hicieron y les cobraron al Municipio (los gastos funerarios)”, explicó el contralor Cañas, quien anunció que también se investigarán los contratos celebrados en 2015 y 2016.



EL TIEMPO llamó a su celular, en varias ocasiones, al secretario de Gobierno con funciones de Alcalde Municipal de Dosquebradas, Alfredo Castañeda Rodas, para conocer su versión acerca de las denuncias realizadas por la Contraloría, pero no atendió las llamadas.



Cabe recordar que Castañeda remplaza al alcalde de Dosquebradas, Fernando Muñoz Duque, quien tiene medida de aseguramiento en centro carcelario por cuenta de la investigación que realizó la Fiscalía por un presunto ‘carrusel’ de contratos en la administración municipal. Por ese caso de presunta corrupción están implicadas otras diez personas, entre funcionarios y contratistas​