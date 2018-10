En Oiba, Santander,se restablece servicio en acueducto tras denuncia

En la mañana de este domingo 28 de octubre los habitantes de la vereda Santa Rita del municipio de Oiba, Santander, volvieron a recibir el servicio de agua que había sido suspendido desde el martes pasado después de que el gobernador de Santander, Didier Tavera, inaugurara el acueducto de la zona.

El servicio se restableció luego de que EL TIEMPO publicara un artículo denunciando la carencia de agua entre los usuarios de la nueva obra, pues apenas cuatro días después de su entrega, el líquido dejó de llegar a las residencias.



El alcalde de Oiba, Carlos Miguel Durán, explicó que la falla en el servicio obedeció a una obstrucción de la bocatoma causada por las lluvias que provocaron un deslizamiento de tierra. EL TIEMPO se intentó comunicar en días pasados con él para que explicara la situación y no fue posible contactarlo.



La Gobernación de Santander publicó en sus redes sociales algunos vídeos en los que se observa a usuarios del acueducto manifestar que el agua ya estaba llegando a sus residencias, sin embargo, Omar Quitian, habitante de la vereda, explicó que "esta mañana no había agua, fue hoy que la volvieron a echar, porque cuando me fui para el pueblo no había".

El acueducto de Santa Rita abastece a 88 familias y una escuela rural, y desde el martes pasado el tanque de abastecimiento había dejado de recibir agua de la bocatoma. Los residentes dicen que este problema es frecuente y esperan que no se vuelva a repetir.



BUCARAMANGA