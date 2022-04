El terror de la violencia vuelve a sacudir a la vereda La Secreta, jurisdicción del municipio de Ciénaga en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Se habla de que cerca de 200 campesinos se vieron obligadas a dejar sus casas y fincas para proteger sus vidas de los grupos armados.



La historia se repite para muchas de estas personas, que apenas en el año 2012 regresaron a sus tierras, que habían abandonados también por la amenazas, en esa ocasión de paramilitares.

Ahora nuevamente no tienen otra opción que huir a raíz de intensos enfrentamientos a bala que se registran en esa zona del macizo montañoso desde el viernes 15 de abril.

Las autoridades indican que los protagonistas de este fuego cruzado son Los Pachenca y Clan del Golfo que se disputan el territorio.



La Defensora de Derechos Humanos, Norma Vera se refirió a las causas de este conflicto armada en la Sierra Nevada.



“Hace dos días se enfrentan el Clan de el Golfo y las autodefensas Conquistadoras de la sierra en un conflicto de alta intensidad por el control de la Sierra Nevada, las rutas de el narcotrafico, la extorsion a cafeteros, el por paramilitar y el micro tráfico y el reclutamiento”, señaló Norma.

El alcalde del municipio de Zona Bananera, Efraín Ortega, confirmó que dos personas murieron al quedar en la mitad del cruce de disparo que se generó de forma repentina.



“Se trata de Franklin Caballero y el joven Víctor Mojica, quienes fallecieron en estos enfrentamientos y que nada tienen que ver con estos grupos al margen de la ley”, afirmó Ortega, quien detalló que el primero era un funcionario de Promigas y el otro se dedicaba a las labores de pastoreo en una finca de la Zona.



Por su parte el alcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper reconoció que la situación es grave y que se espera sea atendida con el apoyo del Gobierno Nacional.

“Estos enfrentamientos están ocasionando un desplazamiento masivo de habitantes de La Secreta, lugar donde se ha registrado esta situación que era de esperarse. Nosotros ya habíamos advertido sobre la incursión de grupos paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta”, precisó el alcalde de Ciénaga.



El también Defensor de los Derechos Humanos, Lerber Dimas, señaló que aunque ya hay presencia del Ejército en La Secreta, todavía permanece el miedo y zozobra entre los pobladores que se mantienen en sus propiedades.



Aquellos que salieron aseguran que no retornarán hasta que no existan garantías de seguridad.



El gobernador Carlos Caicedo también se pronunció sobre esta grave problemática, anunciando un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas urgentes.

El mandatario departamental solicitó a la Fiscalía que “adelante las investigaciones y se pronuncie sobre las denuncias de oficiales presentes en el lugar del hostigamiento”.



Cabe indicar que La Secreta es una vereda del municipio de Ciénaga, Magdalena, que fue abandonada por su gente debido a una masacre perpetrada por paramilitares en 1998. Treinta años después, sus habitantes que han vuelto por medio de la reclamación de tierras hoy le apuestan a la exportación de café.



Lerber Dimas insistió en que “necesitamos que la Defensoría del Pueblo y la ONU en Colombia armen un corredor humanitario para garantizar la vida de campesinos que no han podido salir de las zonas donde se presentan los combates”.

Familias revictimizadas

Dimas dio a conocer la historia de unas trillizas que habían la Secreta, quienes en 1998 perdieron a sus padres por el ataque de paramilitares del Bloque Norte, quienes además asesinaron a 12 personas. A los 4 años quedaron desplazadas, deambulando y huérfanas. Después de un tiempo las acogió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



En el 2013 la Agencia de Tierras y la Presidencia anunciaron que eran las primeras niñas a las que se les restituyen sus tierras. Un logro después de un tormentoso y largo proceso jurídico.



Hoy, están en la mitad del juego de las balas; de los mismos que asesinaron a sus padres y no han podido salir. “Revictimización secundaria a partir de victimización primaria. Necesitamos que sean rescatadas sanas y salvas”, relató Lerber Dimas.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv