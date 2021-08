Octavo desplazamiento masivo en Magüí  Payán, Nariño

“Las personas están durmiendo en el piso, arrinconados unos contra otros”, revela el informe de Médicos sin Fronteras, al describir el octavo desplazamiento masivo durante este año que se registra en el municipio nariñense de Magüí Payán.



La organización al llegar a su cabecera municipal para realizar una evaluación detallada del fenómeno social, advierte que por lo menos 400 familias llegaron en busca de ayuda, mientras que otras se trasladaron a ciudades como Tumaco, Pasto y Cali donde residen algunos de sus familiares.

Apenas 10 de las familias están durmiendo en el albergue habilitado por la Alcaldía Municipal para tal fin, “pero las personas están sin colchón, sin mantas y sin privacidad en casas de amigos y familiares”, revela esa entidad.



Al llegar tampoco encontraron alimentación y no tienen acceso a agua potable, de acuerdo con el mismo informe, “las familias están recogiendo agua del río o aguas lluvias, pero hace falta generar más abastecimiento y potabilizar el agua que se haya almacenado”.



Los desplazados requieren colchonetas, mantas, kits de higiene personal pero lo más indispensable que se activen los mecanismos de protección y educación en emergencias.



El alcalde del municipio localizado en el denominado Triángulo del Telembí, Alejandro Quiñonez, revela que aproximadamente 1.000 personas, entre ellas cerca de 150 niños, llegaron el pasado martes hasta la zona urbana procedentes de las veredas Playón, Chocho, Cualala, Nansalví, El Diviso y Nansalví La Unión, huyendo de los fuertes enfrentamientos que libran integrantes del frente 30 y la Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, al igual que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que aprovechan el río Patía como su corredor predilecto para el tráfico de drogas ilícitas.



Según el funcionario con el fin de atender a la población desplazada va a decretar la urgencia manifiesta, aunque confiesa que “son muchos los eventos que hemos atendido este año y no hay presupuesto que aguante”.



Su preocupación aumenta día a día porque siguen llegando más familias, por lo que la emergencia humanitaria se desborda y la atención gubernamental resulta cada vez más insuficiente.



El obispo de la Diócesis de Tumaco, monseñor Orlando Olave, cree que la realidad que vive la Costa Pacífica de Nariño es muy compleja “porque hay unos desplazamientos, muchas comunidades se desplazaron fruto de la violencia que se ha generado entre distintos actores armados irregulares que existen en toda la zona del río Patía y el río Telembí”.



Cuenta que tras su más reciente visita a la zona pudo constatar que la violencia se recrudeció por la llegada de nuevos actores armados al territorio, por lo que pide a las distintas esferas del Gobierno mirar a esas comunidades tan golpeadas con misericordia y con compasión.



Argumenta que no obstante la solidaridad que ha existido hacia las familias afectadas en los meses anteriores, “los recursos se acaban y la crisis humanitaria crece más”.



Además reconoce el prelado que “la hermandad no nos alcanza, el Estado debe actuar para aliviar la crisis humanitaria que viven nuestros hermanos del Triángulo del Telembí”.



A través de Twitter José Miguel Vivanco escribió: “Más de 1.200 desplazados en el sur del Chocó. Más de 1.600 desplazados en Maguí Payán, Nariño. Huyen de enfrentamientos entre grupos armados y necesitan, de forma urgente, protección y asistencia humanitaria del Estado colombiano”.



En el vecino municipio de Roberto Payán hay 2.200 familias desplazadas desde el pasado 3 de mayo, después de haber llegado a su cabecera procedentes de las veredas Ispi, Saunde, Gualpi y Telembí y sin poder regresar a sus viviendas por el temor a ser víctimas de los violentos. Un total de 1.230 familias aún no cuentan con un albergue.



PASTO

