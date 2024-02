Comunidades afros de Riohacha  comienzan a desplazarse por guerra entre criminales

Las comunidades afros que habitan en las zonas rurales de los corregimientos de Las Palmas, Juan y medio y Tomarrazón, se encuentran atemorizadas y confinadas en medio del conflicto armado, algunos habitantes comienzan a desplazarse y alzan su voz para reclamar la atención de las autoridades.



Estas comunidades se sienten vulnerables y reclaman igualdad de derechos como los está teniendo la población wiwa, que completa más de 400 personas desplazadas de sus territorios ancestrales desde el domingo 25 de febrero, debido a los enfrentamientos por la disputa del territorio entre miembros del Clan del Golfo y Los Panchecas.



Una de las denunciantes es la reconocida líder social afrodescendiente Yoanis Mejía, quien afirma que la gente ya comenzó a desplazarse, pero no tienen ningún sitio establecido para refugio, “están a la deriva, están viendo en donde se quedan. No ha habido una respuesta positiva para nosotros”.



Asimismo, denuncia que tampoco han recibido alimentos para las personas que están confinadas en la comunidad, que tienen temor de salir y desplazarse, “tampoco quieren salir hacia el monte a buscar sus alimentos porque el miedo los embarga”.



A esta situación se suma la falta de agua, este martes llevaron un carrotanque con el preciado líquido y no alcanzó para abastecer a las familias.



Yoanis afirma que desde hace varios días sabían que algo así podría suceder y estuvieron alertando a las autoridades para prevenir dicha situación.



“Le había comentado con mucha antelación de forma privada a los diferentes secretarios, a la Defensora del Pueblo y al director de Víctimas, pero, no se previnieron las cosas y aún estamos en los hechos y no hay esa atención que en verdad necesitamos y merecemos”, puntualizó.



Algunas comunidades más que alimentos y agua, lo que piden es seguridad. Otras, llaman la atención de las autoridades para que realicen el rescate de varias personas que se encuentran en la zona de Los Moreneros.

Mientras que, las comunidades de Galán y de Treinta denuncian que hay amenazas por parte de los grupos organizados delincuenciales que se encuentran en la zona para ‘picar’ (desmembrar), a mucha gente.



El secretario de Gobierno de Riohacha Wilson Rojas, asegura que los casos se vienen atendiendo conforme se han venido presentando y se tiene prevista para este miércoles una visita al corregimiento de Juan y Medio junto con las autoridades, para organizar con la población unos planes de atención.



“De Juan y Medio solo hemos conocido que cuatro personas se han desplazado y estamos justamente conversando con ellos, dándole la atención debida”, puntualizó Rojas.

En Juan y Medio, el pasado martes fueron arrojadas varias bolsas y sacos con los restos humanos de una persona de sexo masculino, cuya identidad no ha sido establecida aún por parte de las autoridades. Causando con ello, más temor en el pueblo que hasta los propietarios de la única tienda que había la cerraron.



“No es fácil lo que pasó ayer en Juan y Medio un cuerpo desmembrado. El Ejército está haciendo presencia en la zona y aún más después del hecho de ayer. Lo de la tienda lo supimos inmediatamente. Esperamos que las medidas que estamos tomando favorezcan primero a la comunidad, estamos haciendo la atención debida de todo el personal que se están desplazando”, indicó.



Sobre la población wiwa asegura que fue un desplazamiento masivo que involucra a 384 personas representadas en casi 80 familias. A las que se sumaron en el día de ayer otras siete familias sobrepasando las 400 personas.



Rojas, fue enfático en afirmar que por ahora no se puede hablar de retorno ya que comunidad informa que sigue la presencia de estos grupos en los sectores altos de la Sierra Nevada de Santa Marta y hasta tanto no se recobre la tranquilidad y la seguridad del pueblo wiwa y afrodescendiente no podrá hacerse.



Las autoridades han advertido que la situación en el Distrito de Riohacha es gravísima, ya que no cuentan con recursos financieros para atender una emergencia de esta magnitud.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha