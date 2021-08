En Nariño, 14.200 personas huyeron de sus tierras por grupos armados

Casi 6.100 familias que equivalen a 14.200 habitantes son desplazados en Nariño, en el último semestre de este año.



La mayoría salió huyendo de sus tierras, ubicadas en el Litoral de este departamento.

Los desplazamientos se originaron por los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, el Eln y el 'Clan del Golfo', grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico y la economía de la minería ilegal en los municipios de la costa Pacífica.



(Lea también: Alcalde de Palmira elogió a deportista y ella le reclamó su falta de apoyo)



Solo el municipio de Roberto Payán, localizado en el denominado triángulo del Telembí, alberga a 2.200 familias desplazadas que desde el pasado 3 de mayo. De acuerdo con la Alcaldía de esta población, llegaron a la cabecera municipal, procedentes de las veredas Ispi, Saunde, Gualpi y Telembí y no han podido regresar a sus viviendas por el temor a ser víctimas de los violentos.



Allí, arribaron 7.853 personas distribuidas así: 5.685, entre hombres y mujeres adultas, además de 2.050 niños, 39 en situación de discapacidad y dos adultos mayores.



Es tal la situación de crisis que la Alcaldía de Roberto Payán decretó la emergencia humanitaria porque se desborda su capacidad económica. Un total de 1.230 familias aún no cuentan con albergue, mientras que otras 426 se encuentran confinadas en el Consejo Comunitario Integración del Telembí.



(Lea también: Detectan bandas organizadas para robos de cables de servicios en el Valle)



Además, 179 familias se encuentran en el Consejo Agricultores del Patía, 250 en el Consejo El Catanguero y 375 en el Consejo El Progreso.



El alcalde de Roberto Payán, Juan Carlos Sinisterra, indicó que las confrontaciones entre los actores armados ilegales obedecen a su intención de apoderarse de las zonas que dejaron las antiguas Farc.



“La situación es de extrema gravedad y la capacidad del municipio no da abasto para responder a la Crisis”, dice un informe la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y Pie de Monte Costero y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.



En el vecino municipio de Magüí Payán, el fenómeno del desplazamiento forzado también obligó a sus autoridades a declarar el estado de alerta.



(Además: Entre aplausos llegó al Valle medallista olímpico de Tokio)



En esta jurisdicción 1.621 personas pertenecientes a 639 familias a comienzos de junio pasado también debieron abandonar sus casas en las veredas La Loma, Victoria, Nansalví La Unión, Nansalví El Diviso, Playón, Piaunde, Guilpi, Brisas de Hamburgo, Bella Vista, Campo Alegre y Alto y bajo Estero.



Como en Roberto Payán, los enfrentamientos en zona de Magüí entre grupos armados obligaron a las comunidades a huir hasta la cabecera municipal.



El secretario de Gobierno, Francisco Cerón, afirmó que se lanzó un SOS porque la zona del Litoral Pacífico es una de las de mayor número de familias desplazadas del país, siendo Roberto Payán el municipio más afectado en Nariño.



De acuerdo con el funcionario, los esfuerzos por resolver el drama social se hacen con el apoyo de la Unidad para la Atención de Víctimas, al igual que en alianza con algunas organizaciones de cooperación internacional.



Pero entre las autoridades y demás organismos que se han solidarizado con la emergencia social, la sensación es que aún falta mucho por hacer.



“Esta es una oleada de violencia que obedece a la disputa continua y casi permanente de los grupos al margen de la ley”, señaló.



PASTO