Despiden 400 trabajadores en la zona minera del Cesar

El sindicato de trabajadores enfermos de la empresa temporal Manpower Group Co, (Sintraeman) subcontratista del grupo Prodeco, manifestó su preocupación frente a la reciente cancelación de contratos de 400 trabajadores que vienen laborando desde hace varios años en los proyectos mineros del grupo Prodeco, localizado en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril (Centro del Cesar).Una medida, que, según ellos, los deja desamparados y a merced de la pandemia del Covid-19 que afronta en estos momentos el país.

“El Ministerio de Trabajo, expuso una serie de mecanismos a los empleadores del sector privado para que fueran tenidos en cuenta al momento de verse obligados a suspender o cancelar contratos laborales, pero, ninguna de estas fueron tenidas en cuenta, inicialmente por el Grupo Prodeco; quien prefirió culminar la obra o labor y la demanda de servicios temporales a Manpower, violando de tal manera el debido proceso ya mencionado por el ente gubernamental” precisaron los trabajadores en un comunicado de prensa.



Una problemática a la que se adiciona la suspensión de contrato de más de 100 empleados que están en condición de debilidad manifiesta, incapacidades vigentes.



“Algunos tienen sus conyugues en estado de embarazo, compañeros con fueros sindicales, derecho del cual gozan por ser directivos, violando así el derecho a la libertad sindical, todo esto registrado, reportado y soportado con sus respectivos documentos ante el Ministerio y Manpower” recalcó uno de los trabajadores que prefirió omitir su nombre por temor a ser despedido.

Estos despidos fueron notificadas al ministerio de trabajo y de la protección social por parte del Senador cesarense, Didier Lobo Foto: Archivo particular

Argumentan los trabajadores, que el Ministerio de Trabajo debe dar cumplimiento a lo expresado en la circular enviada el pasado 19 de marzo en el que adopta la figura de fiscalización laboral rigurosa.



“ De esta manera, revierta dichas decisiones convertidas en atropellos y violaciones a los derechos fundamentales como lo son el trabajo y libertad sindical, ignorando también fueros como el de paternidad y sindical al igual como la protección especial de la que gozan los trabajadores en situación de debilidad manifiesta” reza el comunicado.



“Son atropellos permanentes los que venimos sufriendo, porque, además, el grupo Prodeco y Manpower Group Co, quien provee de personal capacitado para las diferentes áreas en sus proyectos mineros, se ven beneficiados anualmente con una millonaria suma que se ahorran con los siete días que dejan de pagarle a sus trabajadores”, subrayó un miembro de Sintraeman. Y agregó "Estos días equivalen a los 31 de cada mes que hacen parte del año ya que al momento de liquidar sus nóminas, solo lo hacen por 30 días y ahora que los empleados están necesitando de su solidaridad y acompañamiento, prefieren dar por terminados y suspendidos sus contratos laborales".

Se están irrespetando las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para enfrentar el Estado de Emergencia sanitaria, económica, social y ecológica que ha generado la pandemia FACEBOOK

TWITTER

Estas quejas también fueron notificadas al ministerio de trabajo y de la protección social por parte del Senador cesarense, Didier Lobo, quien consideró infortunado el despido masivo en el sector minero.



“Se están irrespetando las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para enfrentar el Estado de Emergencia sanitaria, económica, social y ecológica que ha generado la pandemia. El llamado es para que ustedes como dependencia estatal, velen y protejan el empleo de los colombianos y en este caso, se revisen los despidos y se intervenga la empresa mencionada, considerando, además, coyuntural la revisión del tema de tercerización”, sostuvo el senador.

Producción minera en el Cesar

La producción de Minerales en el Cesar se concentra principalmente en el carbón y los municipios productores son: La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso, Chiriguaná y Agustín Codazzi.



Durante el 2019, el Grupo Prodeco, tercera empresa productora de carbón en Colombia, produjo cerca de 16 millones de toneladas de carbón.



Frente a los recientes despidos, la compañía adujo que una de las razones, obedece a la falta de consenso entre la comunidad, autoridades locales y regionales, generados tras la emergencia de coronavirus que afronta el país.



“Nosotros estábamos en el proceso de continuar estas operaciones en la mina. Y a la luz de la emergencia, habíamos adoptado los protocolos internacionales y locales. Infortunadamente, no hubo un acuerdo entre la comunidad. Por otra parte, las autoridades locales y departamentales, a través de medios de comunicación se opusieron a que continuáramos en estas condiciones” subrayó Oscar Eduardo Gómez, vicepresidente legal del Grupo Prodeco.



No obstante, agregó que “en este contexto también hay que explicar, que la empresa cuenta con empleados directos que al estar regulados por el decreto 140 del código laboral, les permite el pago de sus salarios sin estar laborando en la zona minera, mientras que otros, sí lo están haciendo desde sus casas. Sin embargo, tenemos un grupo de contratistas, que son los que manejan sus relaciones con sus empleados, pero no tenemos intervención allí porque son empleados de ellos, no nuestros” puntualizó el funcionario.







Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar