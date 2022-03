Durante un evento llevado a cabo por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), junto a Colombia Cuida a Colombia y el Banco de Alimentos de La Guajira, fue el lanzamiento de la iniciativa Banco de Hilos.

El proyecto busca mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad del departamento de La Guajira.



Pero, ¿por qué es necesario?

Las cifras son preocupantes

Según cifras recopiladas por Abaco, 726 mil personas -el 66 por ciento de la población de La Guajira- viven por debajo de la línea de pobreza. De estas, 435 mil ganan menos de 127 mil pesos mensuales.

Es decir, es el departamento más pobre del país.



Con respecto a la desnutrición crónica, más de 250 mil personas en La Guajira la padecen o la padecieron durante su primera infancia.



La gravedad de estas cifras radica en que quienes sufren este flagelo pierden 14 puntos de coeficiente intelectual, tienen cinco años menos de escolaridad y sus ingresos son un 54 por ciento menores, con respecto a quienes no sufren esta enfermedad durante sus primeros años de vida.



(Puede leer: ‘Si Bogotá no supera la desnutrición crónica, Colombia no lo hará’).



“Tenemos que emprender una apuesta seria para la prevención de la desnutrición crónica que afecta no sólo a las personas que padecen hambre sino también a la economía y el desarrollo del país”, aseguró Juan Carlos Buitrago, director de Abaco, en un comunicado oficial de la organización.

La iniciativa Banco de Hilos

El programa Banco de Hilos tiene como objetivo potenciar la cultura, la capacidad artesanal de la comunidad wayú y al mismo tiempo prevenir las muertes por desnutrición, la desnutrición crónica y sus secuelas.



Buitrago narró durante el evento una problemática, la cual es poco retratada, que gira entorno a la industria de la mochilas wayú. Estas son compradas a los fabricantes, que suelen pertenecer a comunidades indígenas de la zona, por precios muy bajos -de 10 a 20 mil pesos-, aprovechándose de la situación de pobreza que enfrentan estos grupos étnicos.

¿Por qué es injusto? Estas piezas de arte son vendidas en tiendas, sitios web y zonas turísticas por precios cercanos a las 100 mil pesos, o más.



Ante las necesidades de erradicar la desnutrición crónica en La Guajira, especialmente en los menores de cinco años, y de desmonopolizar la venta de la mochilas, nació el proyecto Banco de Hilos.



La idea es comprar por un precio razonable las mochilas y, como pago por el trabajo de las mujeres artesanas, se les brindará un subsidio, alimentos, educación y más beneficios para sus hijos.



(Le recomendamos: 'En la FAO se descacharon o no hubo coordinación': SAC).



"Con este proyecto vamos a mejorar las condiciones de vida de 1.950 personas en condiciones de vulnerabilidad, vamos a potenciar las capacidades artesanales de las mujeres wayuu, ayudarles a comercializar sus mochilas para que tengan mejores ingresos, pero también hacer un fortalecimiento comunitario y un acompañamiento nutricional con las mujeres gestantes y niños más pequeños para garantizar que en estas comunidades tengamos cero muertes por desnutrición y cero desnutrición crónica", dijo el director de la organización.

La idea es comprar a un precio justo las mochilas wayúu trabajadas por las mujeres pertenecientes a estas comunidades. Foto: Cortesía Abaco

Algunas organizaciones que hacen parte del proyecto son: The Global Food Banking Network, Novartis, Fundación Éxito, Fundación ARGOS, AVIANCA, Fundación Puntos Verdes, LITO S.A.S., Construyendo 500.001, Sierra Nevada, Kaionare, La Tienda de la Empatía, Huge y Tik Tok.

¿Cómo ayudar?

Puede comprar las piezas de arte desarrolladas por las mujeres de La Guajira y permitir una mejora en la seguridad alimentaria de sus hijos en la página oficial de Abaco.



También tiene la posibilidad de apadrinar a un niño o hacer tus donaciones en dinero a las diferentes iniciativas de la organización, por el mismo medio.



Si es una persona o empresa y quiere donar recursos, conocimientos y/o servicios, contáctese con Abaco: al correo mercadeo@abaco.org.co o por el Whatsapp Bussiness https://wa.me/573132457978.

Bancos de Hilos busca brindar alimentación de calidad a los niños de diferentes sectores de La Guajira por medio del trabajo de sus madres. Foto: Cortesía Abaco

(Le puede interesar: Denuncian muerte de dos menores wayú por desnutrición).



“La invitación es a que todas las personas y organizaciones sumemos esfuerzos en este

proyecto. Estamos convencidos de que sólo con la confluencia de voluntades y capacidades del sector público, privado, el tercer sector, la academia, los medios de comunicación y los organismos multilaterales vamos a encontrar soluciones sostenibles para acabar el hambre en Colombia”, concluyó Constanza Gómez, directora de Colombia Cuida Colombia, en el comunicado.

