Policía investiga amenazas en video a comunidad de Valledupar

La Policía Nacional investiga un video que circula en las redes sociales, donde dos hombres portando, presuntas, armas amenazan a la comunidad del barrio 450 años de Valledupar.



(Además: Campesinos de San José de Oriente (Cesar) reclaman vías rurales)



En las imágenes, uno de los violentos, con el rostro cubierto, anuncia que darán muerte a chismosos, prostitutas y jíbaros de este lugar, y a las personas que atenten contra la sociedad.

Estas armas se consiguen en cualquier tienda. No hay control directo por parte de la fuerza pública porque no estamos amparados por la norma. FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, el teniente coronel, Elkin Corredor, comandante operativo de la policía del Cesar, informó que vienen adelantando las investigaciones pertinentes a través del personal de delitos cibernéticos, para esclarecer la autenticidad de este video e identificar a las personas que aparecen en el mismo.



“Ningún grupo al margen de la ley se está atribuyendo estas amenazas. Por lo general, se identifican como autodefensas gaitanistas, grupo Camilo Torres o el Eln. Hemos enviado un oficio a la Fiscalía, para poder revisar la investigación del caso y salvaguardar la vida de estos ciudadanos”, detalló el comandante operativo.



(También: Niña murió al caerle una pared, de una obra ilegal, en Cartagena)

Ningún grupo al margen de la ley se está atribuyendo estas amenazas. Por lo general, se identifican como autodefensas gaitanistas, grupo Camilo Torres o el Eln FACEBOOK

TWITTER

Según el oficial, este sector registra en este momento, un gran número de casos de intolerancia y problemas de convivencia, lo que ha desencadenado homicidios, lesiones personales, hurtos y otros hechos delictivos.



“La gente ha tomado la determinación de tomar el nombre de algunos grupos al margen de la ley para crear un terrorismo colectivo, de esta manera, crea zozobra y todo el mundo entra en prevención”, recalcó Corredor.



Destacó, además, que uno de los factores que se reflejan en la inseguridad de la ciudad, es la venta de armas traumáticas que se comercializan en algunos sectores.



(También: Revelan video de los siete jóvenes minutos antes de ser arrollados)



“Estas armas se consiguen en cualquier tienda. No hay control directo por parte de la fuerza pública porque no estamos amparados por la norma. El Ministerio de Defensa se pronunció y expedirá un decreto de control para reglamentar estas armas como porte ilegal”, resaltó el oficial.



El video fue rechazado por la comunidad vallenata que solicita a las autoridades se analicen las intimidaciones para descartar actos violentos (EL TIEMPO no publica el video por respeto a la comunidad afectada).

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Más noticias en Colombia

Aureliano, el alumno de 107 años que todos los días quiere aprender

La increíble y triste historia del libro robado que paralizó a Colombia