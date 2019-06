En vilo continua Cartagena, en medio de la mayor crisis de interinidad de su historia, por cuenta de la terna que envió el partido conservador a la Presidencia de la República en busca de la persona que tomará las riendas de la ciudad en los próximos 6 meses, pero en la cual no fue incluido Pedrito Pereira Caballero, el actual alcalde encargado.



Ni el mismo director conservador a nivel nacional da crédito para un cambio de alcalde.



“Pienso que estamos a 6 meses de terminar este periodo administrativo y a mi juicio no es conveniente hacer un cambio prácticamente ya acabando este ejercicio administrativo y político”, señaló Ómar Yepes Alzate, presidente del Partido Conservador a nivel nacional, quien confirmó que Pedrito Pereira no está en las cuentas del grupo de conservadores cartageneros.

“El directorio regional y el equipo del congreso presentaron una lista donde no aparece el doctor Pedrito Pereira, quien según comentarios de distintas fuentes ha desempeñado un buen papel como alcalde encargado”, agregó Yepes Alzate.

Faltando solo 6 meses para terminar el actual periodo de alcalde y Gobernadores, Cartagena podría sumar su séptimo alcalde en 5 años, si el Presidente de la República Iván Duque decide nombrar un nuevo mandatario para el Palacio de la Aduana.



“Esa terna con esos nombres, que ya han enviado, va a someterse por los miembros del directorio nacional, y será el que diga la última palabra; no sabemos la efectividad de la propuesta que el partido le haga al señor presidente. En este caso se va a presentar una ratificación o relevo de la a la alcaldía de Cartagena”, suma Yepes Alzate.

Presento respetuosamente mi hoja de vida como militante de @soyconservador, profesional idóneo, ciudadano comprometido con mi tierra natal, y con la aspiración de atender de manera responsable las expectativas de la comunidad y seguir presenciando prácticas de buen gobierno. — Pedrito T. Pereira Caballero (@pedritopereirac) 25 de junio de 2019

EL TIEMPO conoció que tres actuales funcionarios del Distrito fueron ternados por los azules.



Se trata de William Valderrama Hoyos, actual secretario de Hacienda; Jorge Lequerica Araújo, exaspirante a la Cámara por el Centro Democrático y actual director de Valorización y Claudia Almeida Castillo, actual secretaria de Educación.



Pereira Caballero, el alcalde encargado, ha recibido el respaldo de la mayoría de sectores empresariales y sociales de la ciudad que piensan que la interinidad solo le ha traído atraso a Cartagena.



El propio Pereira le envió una carta a su partido, el conservador, para que su hoja de vida fuera incluida en la terna de la cual, por ley, el presidente debe elegir el alcalde de la Ciudad Heroica.



Esto como respuesta al fallo del Consejo de Estado que había declarado la nulidad definitiva del alcalde electo democráticamente en elecciones atípicas, Antonio Quinto Guerra Varela.

El partido y el propio Presidente conocen mi trayectoria y tienen mi hoja de vida desde el mes de agosto, yo lo que pido es que me dejen seguir trabajando por ciudad FACEBOOK

TWITTER

El pulso por los 6 meses que le restan al actual periodo de Gobierno en el Palacio de la Aduana es entre las casas políticas de las poderosas familias Blel y Montes, que van por la última fase de la contienda electoral que entregará mandatario para los próximos cuatro años.



“El partido y el propio Presidente conocen mi trayectoria y tienen mi hoja de vida desde el mes de agosto, yo lo que pido es que me dejen seguir trabajando por ciudad”, señaló Pereira Caballero.



Al clamor ciudadano se sumó también el Procurador General de la República, Fernando Carrillo Flórez.



“No quiero influir en la decisión que vaya a tomar la Presidencia de la República, pero me parece que no hay que permitir que la politiquería se meta en un proceso electoral que a partir de hoy comienza a vivir el país durante cuatro meses”, señaló el Procurador.



Se espera que el presidente de la República ratifique a Pereira, quien ha mostrado coherencia en su gestión administrativa o nombre a otra persona.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas