Edwin Guerrero, en medio del dolor que le embarga, relata que la última vez que pudo cargar a su bebé fue el 13 de febrero.



Desde entonces, la mamá se negaba a que lo visitara. Por esa razón, dice que decidió acudir a las vías judiciales.

​

(Además: La impactante historia del bebé encontrado muerto en playa de Santa Marta)

Guerrero todavía no puede entender cómo su hijo terminó muerto en una playa de Santa Marta.



Por decisión de la madre, Edwin dice que tenía más de un mes sin ver a la criatura de 15 meses, pero nunca se imaginó que las noticias que recibiría del pequeño serian sobre su deceso en una ciudad tan distante a donde vivía.



(Siga leyendo: La macabra historia de la universidad donde mataban habitantes de calle)

La mamá se negaba a que lo visitara y por ello

acudió a las vías judiciales

Facebook Twitter Linkedin

Yeni Higuera es la madre del menor fallecido. Foto: Álbum familiar

Edwin, en diálogo con EL TIEMPO, contó que hace varias semanas llevaba en curso un proceso legal para poder ver a su hijo y permanecer tiempo con él.



“En ningún momento mi intención era quitarle la custodia del niño como lo ha dicho la familia de ella”, comenta el hombre.



Sin embargo, a raíz de este lío, Yeni Higuera decidió irse de Bogotá para impedir que el niño tuviera contacto con su papá, según el hombre.



“Yo supe que se había ido de la ciudad, pero no pensé que estuviera tan lejos. De hecho me negaba a creer que el niño que habían encontrado muerto en Santa Marta se tratará de mi hijo”, detalla.



(También: Denuncian grave caso de violencia contra la mujer en Pereira)



A Edwin Guerrero, quien había interpuesto una denuncia contra Yeni Higuera por sacar al niño sin permiso de la capital del país, la Policía lo contactó para informarle que posiblemente la criatura era la misma que habían encontrado sin vida en la playa de Buritaca.



“De inmediato me trasladé hacia esta ciudad y apenas lo vi, quedé impactado. Lo identifiqué y se me hizo pedazos el corazón”, manifestó Guerrero.



A pesar que Edwin no tenía dudas de que era su hijo, Medicina Legal, le practicó las pruebas de ADN para establecer plenamente el parentesco.



El hombre desde el 7 de abril permanece en Santa Marta a la espera de los resultados de este examen y en busca de una respuesta sobre lo qué pasó con su ex pareja y su bebé.



(También: Justicia por mano propia en Barranquilla: lanzan de techo a presunto ladrón)



“No entiendo nada; inicialmente se indicaba que quizás ella y el niño se ahogaron juntos en el mar, pero después me dijeron que la habían visto caminando por un pueblo cerca donde apareció mi hijo”, relata el padre.



Guerrero no se atreve a juzgar a Yeni Higuera y mucho menos creer que haya sido capaz de hacerle daño a su propio hijo. De todas manera está a la expectativa con lo que puedan lograr las autoridades con la investigación y búsqueda de la madre.

No hay rastros de la mujer

Facebook Twitter Linkedin

Bocas de Buritaca es un pequeño poblado a 47 kilómetros de Santa Marta. Foto: Carlos Capella / Archivo EL TIEMPO

A pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo no hay rastros de la mujer FACEBOOK

TWITTER

El comandante de la Policía Metropolitana, Jesús Manuel de los Reyes, informó que tanto personal de la institución a su cargo como la Armada Nacional se encuentran buscando a Yeni Higuera por agua y tierra.



“Hasta el momento no hay resultado de las inspecciones que se han hecho en el campo, pero seguimos en la tarea”, indicó el alto oficial.



Según de los Reyes se están revisando cámaras de seguridad de toda la jurisdicción y realizando entrevistas entre la comunidad.



“A pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo no hay rastros de la mujer”, comentó el comandante de la Mesan.



(Le puede interesar: Tome nota viajero: restricciones viales en Cartagena por semana Santa)



Sobre lo que sucedió todavía no hay una hipótesis clara. Lo único que se precisa es que el niño fue encontrado por habitantes de la zona tendido en la arena a pocos metros de un coche.



“Según lo que se percibe, la criatura habría fallecido ahogada, no obstante será el dictamen forense el que definirá las causas del deceso”, puntualizó el coronel Jesús Manuel de Los Reyes.



Familiares de Yeni Higuera han señalado que ella desde hace un tiempo venía sufriendo ataques de estrés a raíz de una disputa legal por la custodia de su hijo.



La madre de la mujer, identificada como Soraida Casalla, confirmó que desde el 31 de marzo, cuando se fue sin decir nada, no sabían de su paradero exacto.



Todos coinciden en que ha sido una gran sorpresa la tragedia que ocurrió en playas de Santa Marta.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más noticias en Colombia

Justicia por mano propia en Barranquilla: lanzan de techo a presunto ladrón

Quibdó, una capital sitiada por el hampa que pide paz