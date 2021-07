Huila redujo un 27 % la deforestación de sus bosques

El fenómeno de la tala y deforestación de bosques en el departamento del Huila alcanzó el año pasado una reducción de 135 hectáreas, o sea un 27 por ciento menos con respecto al 2019 que registró 187 hectáreas afectadas.



Las cifras son importantes toda vez que esta región cuenta con ecosistemas boscosos que van desde el bosque seco tropical hasta bosques alto andinos con una extensión de 624.000 hectáreas, que equivalen al 34 por ciento del territorio del departamento.



Así lo reveló un informe del Ministerio de Ambiente y el Ideam sobre el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) el cual estableció que, a nivel nacional, la deforestación pasó de 158.894 a 171.685 hectáreas en el 2020 con un incremento del 8 por ciento.



Las regiones con mayores índices son Caquetá, Guaviare, Putumayo, Antioquia y Meta que se convirtió en la zona con más deforestación al registrar 6.500 hectáreas.



Un estudio muestra que en el departamento del Huila la deforestación se elevó a 686 hectáreas durante 2015, mientras que en 2016 fue de 345 y en 2017 cayó a 202.



En 2018 el problema empeoró con 506 hectáreas, pero en 2019 tuvo importantes registros al descender a 187 y el año pasado cayó a 135 hectáreas, la cifra más baja de los últimos tiempos.



La principal estrategia de conservación de los bosques, según Camilo Augusto Agudelo Perdomo, director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), está asociada a la declaratoria y manejo de áreas vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que corresponden a 612.000 hectáreas entre Parques Naturales y Distritos Regionales de Manejo Integrado.



A lo anterior se suma una estrategia integral de lucha contra la deforestación con actores institucionales, organizaciones ambientales, gremios de la producción y entes territoriales, que incluye la administración de 310.000 hectáreas de áreas protegidas de carácter regional.



Otra buena acción de protección de bosques es la ejecución de los planes de manejo de cuencas hidrográficas prioritarias como Guarapas, Suaza, Ceibas, Garzón y Barbillas.



También se ejecutan proyectos de reducción de la deforestación y degradación de los bosques del macizo colombiano (Proyecto REDD+), así como un piloto de gobernanza forestal que articula acciones de educación ambiental, reforestación, control social y ejercicio institucional de autoridad ambiental.



Así mismo, durante 2020, a través de la Red de Control Ambiental (RECAM), se efectuaron 179 puestos de control, 259 visitas de seguimiento a establecimientos de flora maderable y 55 de flora no maderable, 1.767 operativos y 29 capacitaciones dirigidas al personal de la Fuerza Pública. Como resultado de las actividades de control, 182 metros cúbicos de madera fueron decomisados.



Las principales causas de la pérdida de cobertura vegetal obedecen a la praderización para acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada, cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales, tala ilegal y ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.



Pese a los buenos resultados en Huila, la CAM considera necesario continuar fortaleciendo las acciones de protección de los bosques y autoridad ambiental, “con una amplia participación y compromiso de toda la sociedad”.