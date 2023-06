La industria cosmética es una de las de mayor crecimiento en el mundo debido a que la demanda de sus productos siempre está en constante auge. Por eso no es raro ver que el interés de mujeres y hombres por el cuidado personal e imagen motive a otros a emprender.



De hecho, según datos de CB Insights, la industria cosmética generará cerca de 800.000 millones de dólares para 2023 por el aumento de la esperanza de vida y las nuevas generaciones.



(Le puede interesar: Alejandro Char reaparece en política; apoyará candidatura de Dina Luz Pardo al Concejo)

Con esas cifras y pensando en un proyecto más allá de lo académico, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en La Paz (Cesar), se “craneó” la idea de transformar los desechos del corozo, una fruta típica de la región Caribe, en materias primas con potencial para el desarrollo de emprendimientos comerciales relacionados con productos cosméticos.

¿En qué consiste?

Facebook Twitter Linkedin

Los estudiantes desarrollaron en el laboratorio un proceso de activación física en el que evaluaron la eficiencia del carbón activado. Foto: Cortesía Universidad Nacional Sede La Paz (Cesar)

Concebimos el proyecto como una oportunidad para aprovechar los componentes residuales obteniendo carbón activado a partir del orujo o residuo del corozo FACEBOOK

TWITTER

En las cáscaras, semillas y partes de la pulpa de esta especie de ciruela –fruto de la palma de coyol o planta de lata (Bactris guineensis)– se encuentra parte de su potencial como alternativa al consumo en fresco, el más tradicional en el Caribe colombiano, en donde el jugo y el vino de corozo son muy populares.



De acuerdo con los estudiantes de ingeniería biológica, el carbón activado que se obtiene de la incineración de estos residuos sería materia prima para elaborar productos cosméticos (jabones o mascarillas) y de purificación como filtros de agua.



“Mediante procesos unitarios creamos unos biotroncos que no sirven para ser usados como leña, pero sí para ser carbonizados, posteriormente; mediante radiación a altas temperaturas se hace la activación del producto resultante de la carbonización del corozo, obteniendo así carbón activo. Lo diferente en el proceso es que no se trata de la producción de carbón activado desde carbón vegetal (producido mediante la tala de árboles), sino desde los residuos del Bactris guineensis mismo, más conocidos como el orujo (pepa y cáscara)”, explica Johny Silva, integrante del proyecto.



(Además: Day Vásquez pide seguridad a la Fiscalía y a la Policía para sus familiares)



El corozo, que es rico en aceites, proteínas, vitaminas y antioxidantes, es también fuente de alimento importante en las poblaciones rurales. Además, su tronco se utiliza para construir viviendas, según lo explicado por expertos en los múltiples usos que han dado a este fruto. Sin embargo, en las plantaciones se generan grandes cantidades de residuos, razón por la cual los estudiantes se animaron a buscar la forma de aprovechar dichos restos.



“Concebimos el proyecto como una oportunidad para aprovechar los componentes residuales obteniendo carbón activado a partir del orujo o residuo del corozo, pues sabemos por la literatura sobre el tema que en los últimos años se ha incrementado la producción de este tipo de carbón, especialmente en la industria del cuidado personal y en filtros de agua, por su alta capacidad de absorción”, señala por su parte Oriana Guerrero Durán, también integrante del grupo.

El procedimiento

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda a derecha en la foto: Isaac Torres, Johny Silva, Luisana Ochoa y Oriana Guerrero, cuatro de los cinco estudiantes que realizaron el estudio en laboratorio. Foto: Cortesía Universidad Nacional Sede La Paz (Cesar)

Los estudiantes desarrollaron en el laboratorio un proceso de activación física en el que evaluaron la eficiencia del carbón activado. Los residuos del corozo se sometieron a tres etapas: primero, secado de un día, que se dividió por bloques de 320 gramos; segundo, carbonización de una parte del material para volverlo carbón vegetal, y tercero, activación parcial del carbón en el laboratorio.



“La pepa del corozo tiene diferentes capas y no se puede triturar porque es muy dura. Después del anterior proceso queda más blanda o frágil para partirla, y el carbón que queda se puede macerar para meterlo a la thermo mufla, un horno que actúa a temperaturas muy elevadas”, agrega el estudiante Isaac Torres Santana, coinvestigador.



(También: Atlántico: por 4 meses suspenden cobro del peaje Papiro a carros particulares y buses)



A su vez, Johny Silva afirma que, en el laboratorio, “el carbón activado se caracteriza por ser extremadamente absorbente. Es un elemento poroso que atrapa compuestos orgánicos y el cual sirve para la potabilización del agua, purificación del aire, blanqueador en industrias cosméticas, es decir, que por su área superficial y porosidad elimina color, sabor y olor, y en algunos casos también es usado en la industria farmacéutica para tratar problemas digestivos”.



Ante la pregunta por el motivo que los llevó a desarrollar este emprendimiento a través de la industria del cuidado personal y filtros de agua, el ingeniero físico Jaime Andrés Pérez Taborda, docente y director académico de la Unal Sede de La Paz, aseguró que “en una región como el Cesar, con un enorme potencial de residuos orgánicos no aprovechados y con retos en calidad del aire y del agua esta es una oportunidad para generar sinergias en innovación y el emprendimiento”.



Por lo que la línea a la que apunta el proyecto académico es generar también economía circular.



“Propiciar escenarios de aprendizaje dentro de nuestra red de aulas laboratorio, en donde el territorio interviene dentro del aula como un escenario de aprendizaje y nuestros estudiantes proponen soluciones a los retos regionales propiciando oportunidades de innovación. En este caso, el enfoque ha sido de economía circular, en el que los desechos orgánicos cambian sus características físicas y químicas”, apunta el docente.



(Lea aquí: Ordenan traslado de Emilio Tapia a Batallón de Malambo (Atlántico))



En el mismo sentido, Luisana Ochoa Cataño, estudiante investigadora, indica que “se busca que no solo sea para filtros de agua, sino que se pueda vender carbón puro en recipientes pequeños para que las personas lo usen como lo prefieran”.



Ochoa asevera que todavía el carbón activado “necesita ser sometido a estudios para averiguar otros usos que se le pueden dar, este está sujeto a perfeccionamiento y otras pruebas de salubridad”.

Usos

Esto nos ha inspirado en nuevas ideas como la de utilizar el carbón activado como una parte fundamental para los filtros del agua en una región FACEBOOK

TWITTER

En la actualidad, el carbón activado es tendencia en la industria cosmética, ya que una de sus características es la limpieza de impurezas, por lo que se puede utilizar en mascarillas para reducir manchas o blanquear, o en cremas dentales.



Además, cada vez es más el uso que se le da en procesos de purificación de agua domiciliaria, es decir de las viviendas, y también de ríos y quebradas.



“Si se tiene en cuenta que en la mayoría de los pueblos del Cesar el agua llega sucia a los grifos, el carbón activado sería una opción para reducir las impurezas. No quedaría totalmente potable, pero sí purificada”, anota Karen Sánchez Arzayús, otra de las integrantes del grupo.



El grupo investigador coincide en afirmar que este tipo de proyectos “dentro del aula reflejan cómo pasamos del aula convencional y del laboratorio demostrativo al aula del laboratorio territorial extendido de aprendizaje, en el que la creación, innovación, apropiación y transferencia de conocimiento aportan a la transición productiva de la región”.



“Esto nos ha inspirado en nuevas ideas como la de utilizar el carbón activado como una parte fundamental para los filtros del agua en una región con enormes retos en el acceso al agua buscando lograr tener acceso universal y equitativo al agua potable”, concluye Jaime Pérez, director académico de la Unal Sede de La Paz.

FLOR DÍAZ OSPINO

Corresponsal EL TIEMPO en Barranquilla

En Twitter: @fdiazos

Escríbeme a flodia@eltiempo.com

Le recomendamos: