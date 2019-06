Desde marzo, el invierno ha dejado cinco muertos cada semana

Las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que se han presentado en los últimos tres meses en gran parte del territorio colombiano, en la primera temporada de lluvias, dejan 22.138 familias afectadas.

Según información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, entre el primero de marzo y el 12 de junio, 81 personas han perdido la vida en eventos provocados por las fuertes precipitaciones de los últimos tres meses. La cifra representa un incremento del 22 por ciento si se compara con las 66 muertes registradas durante el mismo periodo en el año anterior.



En cuanto al número de viviendas afectadas, la UNGRD reportó que 190 casas han resultado destruidas y 8.682 averiadas. La mayoría de los hogares afectados se encontraban ubicados en zonas de alto riesgo.



De acuerdo con ese organismo, 31 de los 32 departamentos del país están sufirendo las consecuencias de las fuertes precipitaciones, siendo Chocó y Risaralda los territorios más afectados.

Alerta en Guayabetal

Ante las torrenciales lluvias, la Gobernación de Cundinamarca declaró la calamidad pública en el municipio de Guayabetal, que se encuentra sobre el la vía Bogotá-Villavicencio, que desde el pasado domingo está cerrada por los constantes deslizamientos en los kilómetros 58 y 64 + 200 metros.



En esos sitios, según el Cuerpo de bomberos del departamento, han caído de la montaña al menos 30.000 metros cúbicos de material.



Esta decisión permitirá a la Nación asignar recursos para las inversiones que se requieran en la estabilización de la meseta que mantiene cerrada la carretera y que se encuentra ubicada a 200 metros del casco urbano del municipio.



Ante la declaratoria de calamidad pública en Guayabetal, el capitán Álvaro Farfán, director de bomberos del departamento, dijo que las 60 estaciones que tiene ese organismo quedaron en alerta máxima.



De igual forma, las fuertes precipitaciones que cayeron en la tarde de este jueves en Antioquia provocaron el agrietamiento de una montaña y posterior colapso de 12 viviendas en la vereda Salinas, en el municipio de Caldas, que por fortuna habían sido evacuadas horas antes.



Las autoridades también declararon la alerta roja por deslizamientos en los departamentos de Bolívar, Risaralda, Boyacá, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Chocó, Cauca, Meta y Putumayo.

La tragedia de Pereira

El martes pasado se desprendieron cerca de 26.000 metros cúbicos de tierra de una montaña en el sector de La Trilladora, en Pereira, dejando como saldo cuatro personas muertas y varios vehículos sepultados.



Tras una visita a la capital risaraldense para evaluar la zona devastada por el derrumbe, el director de la UNGRD, Eduardo José González, anunció que el Gobierno destinará 9.000 millones de pesos para las diferentes obras de mitigación de desastres que se han priorizado por parte del municipio.Para la atención de los otros 13 municipios del departamento afectados por esta temporada de lluvias, González afirmó que serán destinados 8.000 millones de pesos.

Según el Ideam, aunque las lluvias disminuirán en algunas regiones en las próximas semanas, en otras como la Orinoquia, la Amazonia y el Caribe empezarán a aumentar debido al cambio de las condiciones hidrometeorológicas.



De hecho, las lluvias que se presentaron el lunes pasado en la Orinoquia generaron inundaciones en las riveras de los ríos Ariari y Guayabero. En La Macarena, también en el Meta, 26 familias tuvieron que ser evacuadas de sus hogares debido a la magnitud de las afectaciones generadas.



La Defensa Civil del Guaviare decretó la alerta roja en el departamento debido a que el nivel del río Guaviare llegó a 9,19 metros. Esta situación provocó la caída de una parte de la banca de la vía que comunica San José del Guaviare con el municipio de El Retorno.



La UNGRD extendió la alerta roja por condiciones hidrológicas a los ríos Sinú, San Jorge, Sucio, Murrí y Murindo en la región Caribe; Roldanillo, Cauca, Nechí, San Jorge y Magdalena en la Andina y a los afluentes Atrato, cuenca del San Juan y Baudó en el Pacífico.

González recomendó a las comunidades en riesgo durante esta temporada de lluvias “mantener vigilancia permanente a los Sistemas de Alerta Temprana, no exponerse en zonas de creciente y deslizamiento, evitar actividades al aire libre cuando se presenta una tormenta, realizar evacuaciones preventivas, revisar y ajustar la infraestructura de las viviendas, especialmente techos y cumplir con las recomendaciones impartidas por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.​

Las labores de remoción de material en el kilómetro 58 son complejas por las continuas lluvias y movimientos de la ladera. Foto: Cortesía Coviandes

Las lluvias irán hasta agosto en los Llanos y el Caribe

Mery Fernández, jefe de Pronósticos y Alertas del Ideam, anunció que las lluvias están a pocos días de disminuir ampliamente en la región Andina. Por el contrario, en el Caribe, Amazonas y Orinoquia apenas está por empezar la temporada.



Según el Ideam, la época de lluvias en la región de los Llanos Orientales, especialmente en el piedemonte, apenas arranca y estaría influenciada por el paso de ondas tropicales.



Se espera que durante este mes, en el Llano caigan entre 400 y 600 milímetros de agua. Las lluvias se prolongarían durante los meses de julio y agosto. Y para inicios y mediados de septiembre se prevé que se presente una reducción en zonas del piedemonte y altillanura.



“Mientras las precipitaciones continúen, es difícil que la vía (al Llano) pueda retornar a la normalidad porque el suelo se satura y es más susceptible a deslizamientos”, dice Fernández.

Foto: Alexis Munera / EL TIEMPO

La otra alerta está sobre el Caribe colombiano, donde se esperan unos 150 milímetros de agua en julio, con un aumento en agosto. No obstante, el Ideam prevé que no se registren eventos catastróficos por las precipitaciones. Sin embargo, según explica Fernández, no se descarta que en el trimestre junio-julio-agosto se puedan presentar en las ciudades del Caribe lluvias torrenciales, es decir lluvias fuertes en un corto lapso de tiempo. “Si eso sucede, es más posible que se presenten inundaciones y arroyos”, agrega la experta.



“Damos parte de tranquilidad a los ciudadanos en cuanto a la canalización de los arroyos que se adelanta en la zona urbana. Ninguno de los arroyos registró eventos durante la más reciente lluvia de este viernes 7 de junio”, comentó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Ese día se reportaron 51 casas destechadas en el barrio Las Malvinas. Ese aguacero permitió probar que la canalización de los ocho arroyos más peligrosos de la ciudad ha funcionado.



El Ideam también informó que las precipitaciones irán hasta finales de este mes en la costa del Chocó, Cauca, Valle y en el occidente y el norte del departamento de Antioquia.





NACIÓN, PEREIRA Y VILLAVICENIO.