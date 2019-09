El veterano de guerra que ahora retrata alcaldes de Armenia

Carlos Hurtado ha sido el fotógrafo oficial de los últimos mandatarios de la ciudad, asegura que no es un puesto político pues incluso han variado los partidos que llegan al poder.

Mario Londoño Arcila, David Barros Vélez, Ana María Arango, José Domínguez, Gilberto López, Luz Piedad Valencia, Carlos Mario Álvarez, Sandra Herrera, Gloria García, Álvaro Arias y Óscar Castellanos han sido los 11 alcaldes que ha fotografiado Hurtado, conocido como 'Pintadito'.



Aunque con cada nueva administración cambian los empleados de los entes públicos, 'Pintadito' lleva casi dos décadas trabajando en la Alcaldía de Armenia.



“Me considero una persona muy confiable. En mi trabajo aprendí a ser sordo. No opino ni escucho lo que no debo”, dijo.



Llegó a la Alcaldía en el 2001 gracias a que un amigo lo ayudó a vincularse a la oficina de prensa de Mario Londoño, para la época el mandatario de la ciudad.



Aprendió a capturar imágenes cuando fue soldado en el Sinaí, en Egipto, luego de que el Ejército lo envió como uno de los mejores militares del país. Allí conoció las primeras cámaras de fotografía y empezó su pasión por esa profesión.



Luego, en Armenia, trabajó en laboratorios Casa Color donde lo apodaron 'Pintadito'. También estuvo vinculado al ‘Diario de Colombia’, la revista ‘Vida Mujer Activa’, a ‘Café Siete Días’, de EL TIEMPO, entre otros medios del país.



“Todos tienen facciones diferentes. De pronto era más complicado con la doctora Ana María Arango, a veces la maquillaban mucho, había un rebote del flash y la imagen se quemaba. Me he sentido más cercano tanto a ella como a Carlos Mario Álvarez”, dijo.



Precisamente estos dos alcaldes fueron capturados mientras desempeñaban el cargo en la ciudad. Por estas situaciones, en algunos sitios públicos, le hacían comentarios relacionados con su cercanía laboral a estos mandatarios.



Hurtado, en la actualidad, tiene una exposición con fotografías de soldados colombianos, en la sede del Concejo Municipal de Armenia.

LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA