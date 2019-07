Expara Hernán Giraldo niega estar vinculado a crímenes en Santa Marta

Desde la muerte de alías ‘Chucho Mercancía’, líder de la banda criminal ‘Los Pachenchas’, han surgido versiones respecto a las intenciones que tendría Hernán Giraldo Serna y algunos familiares de retomar el control y manejo de la droga y las extorsiones en la Sierra Nevada de Santa Marta.

A raíz de estos señalamientos, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, a través de un comunicado se pronunció desde la cárcel Federal en la que se encuentra recluido en los Estados Unidos, donde negó su deseo de regresar a la actividad criminal y expuso además que teme por su vida y la de sus parientes cercanos.



En los 15 días del mes de julio han sido asesinadas 11 personas en Santa Marta, cuyos móviles son atribuidos en su gran mayoría al enfrentamiento entre dos organizaciones criminales, una de ellas la de ‘Los Pachenchas’, en la cual según las autoridades estarían vinculados miembros de la familia Giraldo.

Somos ajenos a las diferentes situaciones que alteran el orden público del departamento, que han ocasionado conductas y hechos punibles que deben ser investigados por las autoridades FACEBOOK

Dicha afirmación fue negada por el ex capo quien en su escrito precisó que: “como excomandante del extinto Bloque Resistencia Tayrona, Auc, y como familia Giraldo Serna, queremos manifestar a la Opinión Pública somos ajenos a las diferentes situaciones que alteran el orden público del departamento, que han ocasionado conductas y hechos punibles que deben ser investigados por las autoridades, que en nada son propios de nuestra reincorporación a la sociedad civil y al proceso del cual al día de hoy seguimos como postulados, en la ley de Justicia y Paz respondiendo por hechos imputados en el marco del conflicto que vivimos como ex miembros de las AUC”.



De igual manera indicó que la disputa por el territorio no puede le ser atribuible a su familia y mucho menos a él quien se encuentra en una cárcel cumpliendo los requerimientos de la justicia norteamericana y al mismo tiempo a los llamados a la justicia colombiana a través de videoconferencias.



Giraldo reafirmó que “no tengo ningún tipo de vinculación a la guerra que se ha desatado en Santa Marta y mi compromiso está en cumplir con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición tal y como lo ha venido haciendo hasta hoy”.



Finalmente alias ‘El Patrón de la Sierra’, aseguró que se mantiene firme en su decisión de apoyar la paz de la mano de la institucionalidad.

“Expresamos a la comunidad de Santa Marta y el Magdalena que se encuentran latentes los verdaderos enemigos de la Paz y por lo tanto invitamos a medios de comunicación, diferentes periodistas, así como a políticos de la región que conjuntamente apoyemos la paz de la mano de la institucionalidad”.



A pesar de lo expresado por el exjefe de las AUC, los golpes propinados por la Policía a ‘Los Pachencas’ indicarían que al frente de esta organización se encuentran algunos de sus familiares, pues junto a ‘Chucho Mercancía’ fue abatido un sobrino del capo, identificado como Mario Giraldo y recientemente se presentó la captura de una de sus hijas, Amparo del Carmen Giraldo, alias ‘Natalia’

Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv