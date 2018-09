¿Qué tan racista es su vocabulario? Sorpréndase con el resultado

La denuncia de un presunto acto racista del arquero del equipo de fútbol Rionegro Águilas Doradas, Lucero Álvarez, quien habría insultado en repetidas ocasiones al jugador del Once Caldas, Johan Carbonero, por su tono de piel, reavivó el debate sobre qué tan constantes siguen siendo los actos de discriminación en Colombia.

De acuerdo con el relato del Hubert Bodhert, técnico del Once Caldas, durante el juego, Álvarez le dijo en repetidas ocasiones a Carbonero “negro hp, la madre que te parió”, y señaló que probablemente el futbolista “insultó al pelao todo el partido porque es de raza negra".



De acuerdo con la Fiscalía General de Nación, en el país cursan actualmente 483 investigaciones por actos relacionados con racismo y discriminación.



En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Planeación informó que durante el primer semestre de este año se habían atendido 536 denuncias por actos de racismo en las localidades de La Candelaria, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.



Para el magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Fernando Palacios,

los actos de discriminación que se viven a diario en ciudades como Bogotá o Medellín se deberían a que “no hay un reconocimiento de la otredad y se mira a lo diferente con miedo”.

Palacios, quien también es líder del área de etnoeducación de la Secretaría de Educación de Medellín, señala que el hecho de que aún persistan insultos racistas como los recibidos por Johan Carbonero se deberían a que en el país “no hay una política educativa enfocada hacia el respeto de lo diferente, al autorreconocimiento de nosotros como seres humanos con igualdad de derechos”.



De igual forma, en una entrevista con EL TIEMPO, el investigador colombiano Santiago Arboleda, aseguró que en los estamentos sociales de Colombia aún se viven prácticas de discriminación derivadas del racismo. “Por ejemplo, todas las prevenciones y los prejuicios en los sectores populares con los que se encuentran los afros para que les alquilen una casa. Son comunes expresiones como ‘aquí no les alquilamos a negros”, agregó.



Sin embargo, aunque para Palacios la solución de fondo a esta problemática estaría en la formulación de "una educación incluyente que rompa con el racismo sistemático que ha impactado de forma negativa a las comunidades afrodescendientes en el país”, uno de los primeros pasos para luchar contra esta problemática es reconocer cuándo se está cometiendo un acto discriminatorio.



En este orden de ideas, EL TIEMPO desarrolló un ejercicio que le ayudará a descubrir qué tan racista puede llegar a su lenguaje cotidiano.

La prueba

Seleccione en la siguiente lista las frases que haya dicho alguna vez en su vida.

"Hola, mi negro(a)" “Negro ni el télefono”. "Negro(a) tenía que ser". "La gente negra tiene el 'pelo maldito'". "Para ser negro(a), eres muy inteligente" "Para ser negra(o), tienes una cara muy linda". "Trabajo como negro para vivir como blanco". "Le pasó por negro(a)". "Ahí hubo mano negra". "La vi negra". "Eres la oveja negra de la familia". "Me negrearon". Sí, lo he dicho No lo he dicho