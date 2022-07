El alcalde del municipio de Tenerife (Magdalena), Andrés del Portillo lanzó un SOS por las graves consecuencias que está causando el invierno en este territorio ribereño.



(Además : Las cámaras que protegen al puente Pumarejo de los vándalos)



En las últimas horas se declaró la calamidad pública, con el fin de agilizar recursos y tomar medidas urgentes que eviten que se registre una inundación histórica en la cabecera municipal y corregimientos y veredas.

Las autoridades locales informan que el fuerte invierno que azota a la región mantiene crecidos los niveles del río Magdalena y las ciénagas que rodean al municipio.



(También : Por intentar evitar un atraco asesinan a un Policía en Soledad (Atlántico)



“En diferentes zonas ya se presentaron desbordamientos y el agua está causando estragos en fincas, carreteras, y se acerca progresivamente a la población”, detalló Del Portillo.

La vía que conduce a Plato está que se la lleva el río y la que conecta a la cabecera con sus corregimientos del Real del obispo, Santa Inés, San Antonio y veredas circunvecinas, ya fue arrasada FACEBOOK

TWITTER

El mandatario detalló que en estos momentos Tenerife está quedando incomunicado con corregimientos y otros municipios.



“La vía que conduce a Plato está que se la lleva el río y la que conecta a la cabecera con sus corregimientos del Real del obispo, Santa Inés, San Antonio y veredas circunvecinas, ya fue arrasada”, sostuvo el alcalde.



Según el burgomaestre, la obra que ejecuta el Gobierno Nacional con una inversión de más de 22 mil millones para el control de inundación, ha resultado defectuosa y no ha evitado que ocurra la emergencia que se agrava con el paso de los días.



(No deje de leer : Las obras para contener amenaza de inundación en el sur del Atlántico)



“No ha sido posible cerrar el boquete que dejó la ola invernal del año 2010, y tampoco está dando resultados el proyecto que se adelanta en el caño del real del obispo que comunica las aguas del río Magdalena con la ciénaga de San Juan. Esto ha conllevado a que fincas y tierras estén inundadas y deje millonarias pérdidas a agricultores y ganaderos”, añadió el alcalde.



La situación en la cabecera municipal también es delicada. Allí no solo hay riesgo de inundaciones, sino que la iglesia de San Sebastián, la cuál es patrimonio nacional está a punto de colapsar por la creciente del Magdalena y la erosión que presenta el terreno donde se encuentra situada.



La creciente también amenaza con afectar a más de 100 familias que viven en el sector de la joya colonial, dónde el río ya se llevó el árbol de ceiba más antiguo del municipio.

El alcalde Andrés del Portillo, como primera acción, presentó un proyecto a Cormagdalena, para la construcción de un muro que sirva de protección y se convierta al mismo tiempo en malecón turístico.



El mandatario asegura que la situación es delicada y supera la capacidad de respuesta del municipio. Por esa razón hizo un llamado urgente al gobierno departamental y nacional para que actúen y prevengan una catástrofe que ponga en riesgo la vida de los habitantes de esta localidad.



“El panorama es devastador, especialmente en el corregimiento del juncal que ya se encuentra inundado con centenares de familias damnificadas y el corregimiento más grande del municipio San Luis está que desaparece totalmente”, puntualizó el alcalde.

Licitación de obras para frenar erosión en Salamina

Con 21 ofertas cerró el Instituto Nacional de Vías (Invias) el periodo de recepción de propuestas para la licitación de las obras públicas de atención al fenómeno erosivo por los altos niveles del río Magdalena en Salamina que consisten en la estabilización y protección de la orilla del río.



(Además : Los misterios tras la desaparición de mayor de la Policía en persecución)



La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, indicó que los recursos por $66 mil millones están garantizados para ejecutar obras como la construcción de siete espolones de entre 25 y 155 metros de longitud y un dique de aproximadamente 10 kilómetros que se suman a las inversiones hechas en la vía Palmarito – Salamina.



“De esta forma, frenamos el proceso erosivo y de socavación que los altos niveles del río a causa de las lluvias han producido en alrededor de 3 kilómetros de la carretera”, sostuvo la funcionaria nacional.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv