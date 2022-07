Con el agua dentro de sus casas y la angustia de no vislumbrar una solución, permanecen al menos 500 familias del corregimiento de Piedras de Mole, en el municipio de Zapayán, Magdalena.



El intenso invierno provocó el desbordamiento de la Ciénaga que lleva el mismo nombre de la localidad. A raíz de esta situación las calles y casas se encuentran inundadas desde hace varios días.



La comunidad de esta pequeña zona manifiesta que los electrodomesticos y muebles han resultado con daños irreparables por las grandes cantidades de agua que penetraron las residencias.



“Estamos desesperados, no hay manera de vivir así, y no tenemos a dónde ir. Ahora las consecuencias de esta emergencia son materiales, pero con el paso de los días las afectaciones serán para la salud y vida de esta población olvidada”, manifestó Clemente Rodriguez, uno de los damnificados.



Los habitantes de este corregimiento, demandan la ayuda del Estado. Aseguran que aunque llevan casi una semana sufriendo por el invierno, las ayudas y soluciones no llegan ni de la alcaldía ni la Gobernación.



“Estamos solos, parece que a ninguno le importara el sufrimiento que estamos padeciendo”, sostuvo otro afectado.



En Zapayán, la alcaldesa Rosibel Salgado Arroyo, declaró la calamidad pública para acceder a mayores recursos que le permitan atender a los damnificados.



No obstante, la mandataria precisa que la actual situación supera la capacidad de respuesta del municipio.

Alcaldía asegura que la actual situación supera la capacidad de respuesta del municipio. Foto: Cortesía comunidad

Alerta roja en Cerro de San Antonio

Otra de las localidades en máxima alerta por las lluvias en el departamento de Magdalena, es el municipio de Cerro de San Antonio y sus corregimientos y veredas.



En esta localidad, según indicó el congresista Hernando Guida, hay más de 210 viviendas afectadas por el agua y cerca de mil habitantes perdieron sus enseres.



El territorio más afectado es el corregimiento de Puerto Niño, allí el río Magdalena está a punto de desbordarse y las posibilidades de una inundación de gran escala son inminentes.



Advirtió el representante a la Cámara que de colapsar este corregimiento la tragedia se extendería a los municipios de El Piñón, Concordia, Salamina y Pivijay.



“Se afectará toda la población de la Subregión del Río y una gran extensión de hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería”, expuso Hernando Guida.



En Cerro de San Antonio, sus residentes también claman la presencia de la Unidad de Gestión del Riesgo para que atienda a los damnificados y eviten un desastre de gran magnitud que pueda causar la actual temporada de lluvias.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv