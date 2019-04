Desbloquean vía nacional, tras acuerdo con indígenas en Tolima

La calma regresó al sur del país luego de 8 días de bloqueos totales e intermitentes que realizó la Minga Indígena en la vía que comunica a Espinal e Ibagué con los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo.

La protesta de unos 1500 indígenas Pijao y Nasa de 10 municipios del Tolima, impedía el paso de buses, camiones y tractomulas hacia Neiva, Florencia y Mocoa, donde sus habitantes ya comenzaban a sentir el desabastecimiento de alimentos y combustibles.



El acuerdo fue firmado a las 9 de la noche de este lunes por el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, y Yanet Suárez, presidenta del Consejo Regional Indígena del Tolima (Crit) así como por líderes de los pueblos Pijao y Nasa.

"Soy amigo del diálogo, y vine a poner la cara, si no esto se hubiera complicado", señaló el gobernador del Tolima.



"Si no habíamos cumplido todo, hay que reconocerlo, ¿cuál es el problema? lo importante es comprometernos a cumplir todos los procesos y lo que vamos a firmar hoy", dijo el mandatario que estuvo acompañado de sus secretarios de despacho.



Barreto señaló que estos bloqueos, que se hacían a la altura del municipio de Natagaima, causaban problemas graves en la economía de medio país, "situación que nos preocupaba a todos".



Él habló directamente con Planeación Nacional y los ministerios del Interior y Agricultura, para el envío de delegados a la mesa de concertación, pero no hicieron presencia esta noche a la firma de los acuerdos.



Dijo que las protestas y las mesas de concertación se adelantaron sin inconvenientes, dentro del respeto a los derechos humanos.



Yaneth Suárez, presidenta del Crit, señaló que en todo proceso o problema, lo importante es el diálogo limpio y responsable, "como el que hizo la Gobernación del Tolima que nos escuchó y atendió las justas peticiones".



"En salud llegamos a acuerdos en fortalecimiento de atención ancestral y parteras", dijo la líder y agregó que también se logró apoyo en fortalecimiento etnoeducativo y cultural.



También hubo acuerdos en el mejoramiento de vías terciarias y la realización de los juegos deportivos tradicionales en el municipio de Coyaima.



Otro tema que se tocó fue el apoyo a la Jurisdicción Especial Indígena.



"Cada indígena regresó a sus comunidades y la vía quedó desbloqueado totalmente", aseguró la líder del resguardo de Balsillas, en el municipio de Ortega.



