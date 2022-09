El colectivo Orlando Fals Borda (OFB) denunció que la desaparición forzada se sigue presentando en el Meta y puso como ejemplo el caso de cuatro integrantes de la comisión de restitución de tierras desparecidos el 27 de mayo del año pasado en Mesetas, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados dos meses después en una fosa común.

El director ejecutivo del colectivo, César Santoyo Santos, señaló que en la región oriental del departamento se han generado distintas denuncias de indígenas por despojo y persecución que han sufrido esas comunidades a manos de los actores armados.



La denuncia la hizo ese colectivo durante la presentación del informe denominado ‘Tras las huellas de la desaparición forzada’, socializado en Villavicencio, que evidencia una caracterización sobre los mecanismos que usaron actores armados para cometer este crimen de lesa humanidad en el Meta, el segundo departamento más afectado por este flagelo en Colombia.

Le puede interesar: Video: en apartamento funcionaba laboratorio en el que procesaban marihuana



Con el informe, dijo Santoyo, se intenta aportar a las instancias que están reconociendo el tema del conflicto armado en desarrollo del acuerdo del Gobierno con las Farc. Por ello, le piden al gobierno del presidente Gustavo Petro brindar protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Meta.



En informe de la JEP, se señala que durante los años 2000 al 2005, se observa un incremento de las desapariciones en esta región y que según la información recabada el 52 por ciento de las víctimas son mestizas, el 1,05 por ciento indígenas, el 0,48 por ciento afrodescendientes y el 47 por ciento no presentan datos.



“Según la documentación de casos, la mayoría de las víctimas eran campesinos o trabajadores de fincas. De los 10 municipios analizados en este diagnóstico, donde más se presentan denuncias de desaparición forzada son Granada, Puerto Concordia y San Martín. Y el periodo donde más se presenta este crimen de lesa humanidad es entre 1998 y 2008, en el contexto del Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática”, afirmó Santoyo.

Lea también: Rayo impactó lancha y dejó seis personas heridas en el Magdalena Medio



El diagnóstico del Colectivo OFB coincide con el reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual dice que entre 1958 y 2016 se registraron 8.724 personas desaparecidas, secuestradas y reclutadas en el Meta.



“Realizamos un ejercicio de auscultación, obteniendo de diferentes fuentes oficiales la información que podía orientar la forma en que la desaparición forzada aquejó a los pobladores de los llanos desde hace tres o cuatro décadas en una lucha ideológica y física por la libertad y las tierras productivas para desarrollar la agricultura y la ganadería”, dijo.



Y, por ejemplo, en San Martín desaparecieron cuatro personas que se dedicaban al comercio sexual, y si bien el reporte no aclara porque no es su función las causas asociadas a la desaparición, no obstante, tiene concordancia con los esfuerzos por el control territorial para impedir la acción y el avance de miembros de la subversión, en lógicas impuestas por normativas partidarias y posturas políticas implantadas desde acuerdos transnacionales de seguridad nacional.

VILLAVICENCIO