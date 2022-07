El jueves 2 de junio, el subcomandante de la estación de Policía de Pereira, mayor Julián David Gámez Amaya, acudió como apoyo a un operativo de un presunto secuestro que se había iniciado en el centro de la ciudad.

Según el registro de los hechos, se presentó una persecución que terminó en zona rural del municipio y hasta este lugar llegó el uniformado. En este sitio se logró el rescate del presunto secuestrado y la captura de una de las personas que al parecer estaría detrás del rapto.



(Le puede interesar: Los aterradores relatos de lo que vivieron reclusos de la cárcel de Tuluá)



En medio de estas labores desapareció el mayor Gámez. “No hubo ni un grito, nadie lo vio caer, nadie lo escuchó”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Javier Gallego.



Según el oficial, el mayor Gámez participó solo en el final del procedimiento de rescate del presunto secuestrado.

“La intención del personal (incluyendo a Gámez) era buscar las armas de los delincuentes en ese sector que era completamente oscuro y engañoso, ubican un celular y una linterna. Pasan los minutos y todo el personal que estaba en la zona decide irse a llevar al capturado y el material probatorio y cuando van a arrancar es que todos se hacen la pregunta dónde está el mayor Gámez”.



La hipótesis que maneja la policía es que el oficial cayó por la pendiente que mide 83 metros y que llega al río Otún. Este afluente desemboca 25 kilómetros más abajo en el río Cauca, en el sector conocido como Estación Pereira.



(Además: Los primeros resultados del trabajo entre la ‘primera línea’ y empresarios)



“Verificamos y él cayó por el mismo sector por donde se habían arrojado los delincuentes, es más, los delincuentes se ubican es porque se está buscando al mayor, cuando todo el personal se devuelve y busca por la orilla del río es que encuentran a los delincuentes muy golpeados en la parte de abajo y al lado de unas piedras, no se podían ni mover, era casi imposible sacarlos esa noche, el que quedó herido se logró evacuar a las 7 de la mañana del día siguiente”, relató el comandante de la Policía.



En la mañana del viernes 3 de junio, los organismos de socorro conformados por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, Defensa Civil y la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira lograron el rescate de uno de los presuntos captores que había caído por la pendiente, quien actualmente sigue hospitalizado con pronóstico de cuadriplejia, y la recuperación del cuerpo sin vida de otro de los presuntos secuestradores.



En medio de las labores de rescate de estos dos hombres, se hallaron elementos personales del mayor Gámez como su teléfono celular, su billetera y su arma de dotación. “Eso es lo que nos da pie a nosotros para saber que efectivamente cayó y por dónde fue. Creemos que cayó primero sobre unas rocas, que fue donde se hallaron sus elementos”, afirmó el coronel.



(Además: ¿Quiere trabajar en Ecopetrol? Estas son las vacantes que ofertan)

La Policía ha liderado las labores de búsqueda por tierra y agua y en los últimos días han aparecido varios cuerpos en el cauce del río Cauca, pero se ha determinado que no corresponden al uniformado de 36 años desaparecido hace un mes.



“Hasta el momento no hemos encontrado al oficial. Sabemos que cada día es más difícil, pero continuamos en la búsqueda con los grupos de Ponalsar y Carabineros para darle la tranquilidad a la familia”, agregó el coronel Gallego.



Sin embargo, su familia, radicada en Pesca, Boyacá, considera otras posibilidades sobre el paradero del mayor, incluso un secuestro.



La vocera de la familia y cuñada del oficial Gámez, Magda Jiménez, le dijo a este medio que “la versión que maneja la Policía es la caída al río cuando nadie lo vio caer”.



Y agregó que “sí hubo una llamada donde nos manifiestan que lo que está diciendo la policía no es así, que Julián nunca cayó al río, que es otra la situación y por eso la familia tomó la decisión de dejar en manos de los entes investigativos el esclarecimiento del caso, porque tememos por la seguridad de todos”.



La familia contrató un abogado quien interpuso una denuncia por desaparición forzada.



“ Uno de los secuestradores, el que quedó herido manifestó ante la Fiscalía que él nunca vio que Julián cayera al río, y eso es una esperanza para nosotros. El otro secuestrador (el conductor) no ha dicho nada al respecto y el secuestrado tampoco dice nada sobre Julián”, aseveró Jiménez.



Además, contó que hay un testigo que fue a la Policía. “Es un abogado de Pereira, quien manifestó que el viernes en la noche, al día siguiente de la desaparición de Julián, él se dirigía por el sector y vio a dos hombres que salían por la ribera del río, presumimos que uno de ellos sea mi cuñado”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA