Minca, la zona donde dos niños desaparecieron y es escena de secuestro

Tras casi un mes y medio del rapto del niño Alberto Cardona, de quien todavía no se sabe nada de su paradero, el corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta, vuelve a ser noticia por la desaparición de otro menor, esta vez uno de 2 años de edad quien sus padres creen pudo ser sacado de la propia vivienda donde reside.

Tampoco se descarta que el pequeño de nombre Alí David Sánchez Maldonado, en un lamentable descuido de su mamá haya salido por cuenta propia y caído al río que pasa en la parte de atrás de la casa.



Ambas posibilidades son valoradas por las autoridades y organismos de socorro, que apenas conocieron la información de los familiares desplegaron un fuerte operativo en la zona para encontrar al menor. Lamentablemente, en el primer día de búsqueda, los resultados fueron infructuosos.



Karen Maldonado, la madre de Alí, señaló que la desaparición de su hijo se produjo a las 9 de la mañana del domingo. Dice que lo dejó jugando en la sala, mientras terminaba unos oficios en la casa y en cuestión de minutos ya no estaba.



Desde entonces, Karen vive un verdadero drama. La angustia la carcome al igual que el miedo a que lo peor le haya sucedido a su bebé. No ha parado de llorar, y su estado de salud se ha visto afectado, por lo que ha requerido asistencia psicológica.



"Dónde está mi hijo, quiero que regrese, devuélvanmelo", son algunas de las exclamaciones de la madre en medio de su desespero.



El papá, también de nombre Alí, mientras tanto se ha llenado de fuerzas para transmitirle tranquilidad a su esposa, y no ha dejado de recorrer todo Minca en busca de su hijo.



La comunidad revolucionada ante la extraña perdida de otro niño en la localidad, en medio de la conmoción, se ha solidarizado con la familia y unido en masa para hallar al pequeño de 2 años.



Pancartas, afiches y volantes con la foto del infante circulan por las calles del corregimiento.



La Policía y Ejercito realizan labores de vecindario, mientras que más de 50 unidades de la Defensa Civil, Bomberos y buzos de la Armada adelantan la búsqueda en la zona del río para descartar que se haya tratado de un accidente.

Acostumbrados a su hijo, Karen y Alí pasaron la peor noche de su vida. "No pudimos dormir anhelando el regreso del niño, no veíamos la hora de que amaneciera para salir a buscarlo de nuevo", señaló el papá, quien está convencido que su hijo se encuentra vivo y que desconocidos se lo llevaron.



A las 6:00 de la mañana de este lunes se retomó la búsqueda en Minca por cielo y tierra. Las esperanzas siguen latentes entre los padres, quienes confían en que este lunes tendrán noticia del menor de sus cuatro hijos.



Por otra parte, este lunes se cumplen 39 días de la desaparición de Albertico, otro niño de la región, quien el 20 de septiembre salió en compañía de su padre, este fue hallado muerto cuatro días después, mientras que del niño de 6 años no se ha vuelto a saber nada.

En el corregimiento de Minca también se halló abandonada la camioneta de la joven empresaria bananera, Mellisa Martínez, sobrina nieta de Gabriel García Márquez, quien fue secuestrada el pasado 23 de agosto.



El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, en consejo de seguridad determinó presentar una solicitud formal al presidente de la República, Iván Duque para armar un bloque de búsqueda para quitarle el control a los grupos armados que mantienen azotados con su accionar la zona rural de Santa Marta.



"Nos hemos comprometido a formular un plan integral de seguridad y convivencia para la zona rural y a fortalecer el Observatorio de Seguridad y Convivencia. Retomaremos las caravanas de seguridad, pero llevándolas a la zona rural, en compañía del Ejército Nacional; es decir, hacer control en ese sector no solo de motocicletas sino de control policial, ruido, en materia de espacio público, en fin todas las acciones que adelanta la caravana de la seguridad llevarlas a las zonas rurales para hacer presencia interinstitucional", precisó el mandatario Rafael Martínez.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta