Jóvenes que viajaban desde Caldas hacia Cartagena desaparecieron

Desde el 26 de febrero están desaparecidos seis jóvenes que salieron de Caldas con destino a Cartagena, con el propósito de conocer el mar.



Los jóvenes, que emprendieron su viaje el pasado viernes desde los municipios de Risaralda y Anserma, en Caldas, se comunicaron la última vez con sus familiares cuando se encontraban en Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, en Antioquia.



El viaje lo estaban realizando pidiendo a camioneros que los aventaran.



Se trata de Mauricio Ramírez Osorio, José David Valencia Ramírez, Cristian Luna Valencia, Andrés Fernando Valencia, Cristian Daniel Rendón Cardona, Emmanuel Aguirre, jóvenes con edades y entre los 15 y 22 años.



La Alcaldía de Valdivia publicó sus fotografías en las redes sociales, para facilitar la búsqueda. Al mismo tiempo, pidió que se les comunicaran cualquier información que pudiera llevar a su paradero.



Por el momento se desconoce si los menores fueron retenidos contra su voluntad.



Sin embargo, una de las familiares de los jóvenes manifestó que la última vez tuvieron comunicación escuchó la voz de un hombre que decía que no podían decir dónde estaban.



"En clave uno de ellos dijo: 'mami no se preocupe, yo voy a trabajar'. En el fondo, la voz de un adulto le advirtió que no podía decir dónde estaba. Colgó y al momento llamó el otro. Dijeron la misma versión, como que los tenían reclutados", señaló a RCN Radio Milena Ramírez, madre de José David Valencia de 15 años y hermana de Mauricio Ramírez de 21 años.



Lo que sí es que expresaron su preocupación porque le sintieron angustia cuando dijo que no iba a volver en varios meses FACEBOOK

TWITTER

Ramírez aseguró, además, que el sábado le contestó uno de los amigos de sus familiares, pero no se los pasó, argumentando que estaba lejos.



Por su parte, Juan Carlos Cortés, alcalde de Risaralda, municipio de dónde eran tres de los desaparecidos, le dijo a EL TIEMPO que ya instalaron un Puesto de Mando Unificado para atender el caso.



"Con la Policía y la Sijín estamos atentos al caso. También está el Gaula, pero como no hay aún una extorsión p similares están más al margen. Por medio de la Policía estamos en contacto con autoridades de Antioquia y esperamos el acompañamiento del Gobierno Nacional porque cosas como estas no nos habían pasado", apuntó el mandatario local.



Respecto a la hipótesis de si estarían retenidos a la fuerza, Cortes manifestó que lo único que han indicado los familiares es que sí se notaba angustia en la voz del joven la última vez que hablaron.



"Ellos han querido manejar todo con discreción para no entorpecer la investigación. Lo que sí es que expresaron su preocupación porque le sintieron angustia cuando dijo que no iba a volver en varios meses", añadió el mandatario.



Por el momento, las autoridades locales piden informar sobre el paradero de los jóvenes a través de las redes sociales de las Alcaldías de Risaralda y Valdivia o a los números de celular: 3134861039 - 3137888606 - 310 5017502.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Manizales