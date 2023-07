Este 7 de julio en San Andrés desaparecieron dos menores de edad, de 14 y 15 años, en las costas del archipiélago, luego de que salieran en un bote desde el noreste de la isla y no regresaran, según las primeras versiones.

En estos momentos, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional están en operaciones de búsqueda de los jóvenes. Un avión de FAC sobrevuela el área marítima, mientras la Armada Nacional, apoya la búsqueda con botes guardacostas.



Por su parte, la Gobernación de San Andrés y las familiares de los menores han unido esfuerzos para dar con el paradero de ellos. Además, se enviaron sus fotografías al medio local, 'The Archipiélogo Press', con el fin que los residentes les puedan brindar más información.



Los jóvenes desaparecieron el 7 de julio en las horas de tarde, cuando salieron en un bote pequeño de remo desde las costas del noreste de la isla, kilómetro 4 del perímetro circunvalar, sector de Morris Landing.



**S. O. S a las autoridades por búsqueda de dos niños desaparecidos en altamar. Sus padres también buscan en límites de Nicaragua*'



Varios familiares le han reportado a The Archipiélago Press las fotos y los nombres de los dos infantes que están desaparecidos desde esta mañana. pic.twitter.com/dzbHLvm21I — The Archipielago Press (@thearchipielago) July 8, 2023

“Hoy en horas de la mañana de este sábado salió mi sobrino con un amigo a pescar en una panguita, mi sobrino tiene 15 años, se llama Camilo Pérez y su amigo se llama Junior Cabeza Herrera, de 14 años, están desaparecidos, no aparecen y las autoridades no se mueven por favor ayúdenme con esta información para que se extienda por toda la isla”, le dijo uno de los familiares de los menores al medio 'Publimetro'.



Esta situación ha preocupado a las autoridades y a las familias, pues las condiciones climáticas de la isla no son favorables, pues ha estado lloviendo con tormentas y la marea está alta, por lo que se ha demandado con urgencia la intervención de la Estación de Guardacostas de la Armada Nacional.



Por el momento, la búsqueda no ha tenido resultados positivos, sin embargo, se han intensificado las ayudas para encontrar a los jovenes.

Puesto de Mando Unificado liderado por la Gobernación Departamental, reunido en el Grupo Aéreo del Caribe con presencia del CRUE, UNGRD, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Guardacostas y Defensoría del Pueblo entregó su primer balance de operaciones de búsqueda de niños desaparecidos pic.twitter.com/5kQ6XL8yjY — The Archipielago Press (@thearchipielago) July 9, 2023

